Filipinler’i Tropikal Fırtına Bualoi vurdu: 19 kişi öldü

27/09/2025, Cumartesi
Filipinler’de şiddetli yağış ve rüzgarlarla etkisini gösteren Tropikal Fırtına Bualoi, 19 kişinin ölümüne yol açtı.

Bualoi'nun getirdiği şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarlar, ülkenin orta kesimleri ile güney Luzon başta olmak üzere, çok sayıda bölgeyi etkisi altına aldı.

Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetme Konseyi (NDRRMC), ülke genelinde fırtına nedeniyle 19 kişinin öldüğünü, 18 kişinin yaralandığını duyurdu.

NDRRMC, Fırtına Bualoi'nin yol açtığı afet durumundan yaklaşık 2 milyon kişinin etkilendiğini, bunlardan 409 bininin güvenli alanlara tahliye edildiği bildirdi.

Afet durumu nedeniyle 5 bin 200'den fazla evin hasar gördüğüne dikkati çeken NDRRMC, 143 kent ve ilçeye elektrik verilemediği bilgisini paylaştı.



