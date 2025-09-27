Yeni Şafak
Çin’de 5.6 büyüklüğünde deprem

12:2827/09/2025, Cumartesi
DHA
Çin
Çin

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), yerel saatle 05.49’da kaydedilen depremin merkez üssünün
Dingxi
kentine bağlı Longxi ilçesi olduğunu ve 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. Depremin Longxi’nin yanı sıra Zhangxian, Weiyuan, Lintao ve Tianshui kentlerinde de hissedildiği bildirildi.


Depremde, ilk belirlemelere göre, 7 kişinin yaralandığı, 8 evin yıkıldığı ve 100’den fazla evin de hasar gördüğü kaydedildi.




#Çin
#deprem
#Dingxi
