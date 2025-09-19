Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Çin: Trump'ın Bagram Üssü'nü geri alma planı bölgesel gerilimi kışkırtıyor

Çin: Trump'ın Bagram Üssü'nü geri alma planı bölgesel gerilimi kışkırtıyor

13:5219/09/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Çin: Trump'ın Bagram Üssü'nü geri alma planı bölgesel gerilimi kışkırtıyor
Çin: Trump'ın Bagram Üssü'nü geri alma planı bölgesel gerilimi kışkırtıyor

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nü, "Çin'in nükleer tesislerine yakın olduğu için" geri almayı istediğine ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, başkent Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Trump'ın dünkü İngiltere ziyaretinde konuyla ilgili yaptığı açıklamalara ilişkin sorusuna yanıt verdi.


Çin'in Afganistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu belirten Sözcü Lin, "Belirli bir ülke (ABD) bölgesel gerilimi kışkırtıyor, bu gerilim destek bulmayacak." dedi.

Lin, Afganistan'ın geleceğinin Afgan halkının elinde olması gerektiğini vurgulayarak "Umarız ilgili taraf, bölgesel istikrarın sağlanması için yapıcı rol oynar." ifadesini kullandı.

Trump'ın Bagram planı

ABD Başkanı Trump, İngiltere'yi ziyaretinde Başbakanı Keir Starmer ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 2001'de Afganistan'ı işgalinin ardından ülkede konuşlandıkları en büyük askeri üs olan Bagram Hava Üssü'nü geri almayı istediklerini söylemişti.

ABD güçlerinin 2021'deki çekilme sürecinde terk ettiği üssü geri almak için Taliban yönetimiyle pazarlık ettikleri imasında bulunan Trump, "Dünyanın en büyük hava üslerinden biri. Onlara yok pahasına verdik. Şimdi geri almaya çalışıyoruz. Üssü istememizin sebeplerinden biri de, Çin'in nükleer silahlarını ürettiği yere bir saat uzaklıkta olması." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı, daha önce de "Çin'in üssü işgal ettiğini" ileri sürmüş, Taliban yönetimi ise iddiayı reddetmişti. Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, üssün Çin'in değil Afganistan'ın kontrolünde olduğunu belirtmişti.



#ABD
#Afganistan
#Bagram Hava Üssü
#Çin
#Donald Trump
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul Üniversitesi Vakıfları burs başvuruları başladı mı? Burs ücreti ne kadar, başvuru şartları neler?