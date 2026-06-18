Fransa'da 26 kentte turuncu alarm verildi

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France’tan yapılan açıklamada, ülkede bazı bölgelerde sıcaklıkların öğleden sonra 40 dereceyi bulabileceği belirtildi.

Vaucluse, Haute-Garonne ve Deux-Sevres vilayetlerinde ise orman yangını riski olduğu bilgisi paylaşıldı.