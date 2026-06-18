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Fransa'da 26 kentte turuncu alarm verildi

Fransa'da 26 kentte turuncu alarm verildi

14:0518/06/2026, Perşembe
DHA
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Foto: DHA
Foto: DHA

Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 26 vilayette turuncu alarm verildiği bildirildi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France’tan yapılan açıklamada, ülkede bazı bölgelerde sıcaklıkların öğleden sonra 40 dereceyi bulabileceği belirtildi.

Açıklamada, yüksek sıcaklıklara karşı uyarıda bulunularak 26 kentte alarm seviyesinin turuncuya yükseltildiği aktarıldı.

Vaucluse, Haute-Garonne ve Deux-Sevres vilayetlerinde ise orman yangını riski olduğu bilgisi paylaşıldı.


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