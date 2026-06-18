Fransa'da 26 kentte turuncu alarm verildi

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Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 26 vilayette turuncu alarm verildiği bildirildi.
Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France’tan yapılan açıklamada, ülkede bazı bölgelerde sıcaklıkların öğleden sonra 40 dereceyi bulabileceği belirtildi.
Açıklamada, yüksek sıcaklıklara karşı uyarıda bulunularak 26 kentte alarm seviyesinin turuncuya yükseltildiği aktarıldı.
Vaucluse, Haute-Garonne ve Deux-Sevres vilayetlerinde ise orman yangını riski olduğu bilgisi paylaşıldı.
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