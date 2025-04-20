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Gazze'de can kaybı 51 bin 201'e yükseldi

Gazze'de can kaybı 51 bin 201'e yükseldi

13:0920/04/2025, Pazar
G: 20/04/2025, Pazar
AA
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Son 24 saatte hastanelere 44 ölü ve 145 yaralı getirildi.
Son 24 saatte hastanelere 44 ölü ve 145 yaralı getirildi.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 44 artarak 51 bin 201'e çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 44 ölü ve 145 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1827 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 4 bin 828 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 51 bin 201'e yaralıların sayısının da 116 bin 826'ya yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.



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