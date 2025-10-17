Yeni Şafak
Gazze'de gıda fiyatları hiç olmadığı kadar yüksek seviyede

15:4617/10/2025, Cuma
AA
Gazze
Gazze

UNRWA, terör devleti İsrail tarafından Gazze Şeridi'nde tarım arazilerinin tamamına yakınının tahrip edilmesi ve kontrol alınması nedeniyle bölgedeki gıda fiyatlarının daha önce hiç olmadığı kadar yükseldiğini açıkladı.

Gazze'de 2 yılı aşkın süre devam eden saldırılarda, bir şehir yerle bir oldu...


Tarım arazilerinin tamamına yakınının tahrip edildiği Gazze'de, ateşkesten sonra gıda fiyatlarının hiç olmadığı kadar yükselişte olduğu açıklandı.


Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.



Arazilerin tamamına yakını tahrip edildi


Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki tarım arazilerinin neredeyse tamamına yakınının tahrip edildiği ve ulaşılamaz hale geldiği belirtildi.


GIda fiyatları çok yüksek


Gazze Şeridi'ndeki topraklarında ürettikleri mahsullerle geçimlerini sağlayan Filistinli ailelerin artık herhangi bir gelir kaynağının olmadığına işaret edilen açıklamada, bu nedenle pazara çıktıklarında gıda malzemeleri almaya maddi güçlerinin de yetmediği kaydedildi.


İnsani yardım vurgusu


Açıklamada, Gazze'de yükselen gıda fiyatlarına karşı uyarıda bulunularak eskiden kilosu 60 sent olan domatesin fiyatının (eğer bulunabiliyorsa) şimdi 15 dolara yükseldiği ifade edildi.


Açıklamada, ayrıca tarım sektörü yeniden ayağa kalkana kadar Gazze Şeridi'ne insani yardımların herhangi bir kısıtlama olmaksızın girmesi gerektiği vurgulandı.



İsrail, arazilerin yüzde 94'ünden fazlasını yok etti


Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin verilerine göre, İsrail ordusu bölgedeki 178 bin dönümlük tarım arazisinin yüzde 94'ünden fazlasını yok etti. Bu yıkım, yıllık 405 bin ton olan tarımsal üretim kapasitesini yaklaşık 28 bin tona düşürdü.


Medya Ofisi'nin 6 Ekim 2025’te yayımladığı raporda, tarım sektörünün İsrail’in iki yıl süren saldırıları sonucunda yaklaşık 2,8 milyar dolarlık hasar gördüğü kaydedilmişti.


