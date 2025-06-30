Gazze’de ölü sayısı 84 bin

Terör devleti İsrail, dün de Gazze'ye yönelik saldırılarında 19 evi doğrudan hedef alarak yıktı, en az 43 Filistinliyi katletti. Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, son İsrail saldırılarının çökme noktasına gelen sağlık sistemi ile eşzamanlı olarak gerçekleştiğine dikkati çekti. Sevabite, "İsrail, 38 hastaneyi ve düzinelerce sağlık merkezini hizmet dışı bıraktı; yüzlerce sağlık çalışanını da öldürdü. Bu saldırılar, sivilleri en temel sağlık haklarından dahi mahrum bırakma amacını taşıyor" dedi. Filistin Telekomünikasyon Bakanlığından açıklamasında da Gazze'ye saldırıların, telekomünikasyon ağının yüzde 74'ünü yok ettiği belirtildi.