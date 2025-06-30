Gazze’de ölü sayısı 84 bin

Terör devleti İsrail’in 7 Ekim 2023’te Gazze’ye yönelik başlattığı soykırımda resmi rakamlara göre 56 bin sivil yaşamını yitirirken, gayrı resmi raporlar bu sayıyı 433 bine kadar çıkarıyor.
Buna karşılık, tıbbi, klinik ve ilgili sağlık bilimleri alanında uluslararası araştırmalar yapan İngiltere merkezli MedRxiv araştırma merkezi tarafından yayınlanan rapora göre, ölü sayısı 84 bini aşıyor. Bu, Gazze’deki İsrail saldırılarının bilançosuna ilişkin yayınlanmış ilk bağımsız uluslararası rapor özelliği taşıyor. İsrail’in saldırılara başladığı 7 Ekim 2023 ile 1 Ocak 2025 tarihleri arasındaki bilançoya yoğunlaşan raporda, bu süreçte 84 bin sivilin İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği bilgisi verildi. Raporda, ölenlerin yarısından fazlasının 18-64 yaş arasındaki kadınların yanı sıra, çocuklar ve 65 yaş üstü yaşlılardan oluştuğu kaydedildi. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 7 Ekim 2023’ten beri kayıt altına alınabilen ölü sayısı 56 bin 500 civarında. MedRxiv’in raporu ise güncel verileri içermiyor.
İSRAİL ZİYARETE İZİN VERMEDİ
MedRxiv’in raporunda, verilerin tespit edilmesinde izlenen yöntemlerden bahsedilirken, kuruma bağlı ekiplerin 30 Aralık 2024’te Gazze’ye girmek üzere Filistin’e gittiği ancak İsrail ordusunun ekiplere Gazze’ye giriş izni vermediği bildirildi. Raporda, ekiplerin bunun üzerine Ramallah’a giderek çoğunluğu kamplarda yaşayan Gazzeli ailelerle görüştüğü ifade edildi. MedRxiv ekiplerinin Gazzeli ailelerle yaptığı görüşmelerde, 6 Ekim 2023 tarihindeki aile nüfusları, aile üyelerinin nerede olduğu ve bu tarihten sonra kaç çocuğun doğduğu ile kaç aile üyesinin öldüğü gibi sorular sorarak verilen cevaplara göre analiz yaptığı kaydedildi.
Sağlıktan iletişime her şeyi çökertti
- Terör devleti İsrail, dün de Gazze'ye yönelik saldırılarında 19 evi doğrudan hedef alarak yıktı, en az 43 Filistinliyi katletti. Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, son İsrail saldırılarının çökme noktasına gelen sağlık sistemi ile eşzamanlı olarak gerçekleştiğine dikkati çekti. Sevabite, "İsrail, 38 hastaneyi ve düzinelerce sağlık merkezini hizmet dışı bıraktı; yüzlerce sağlık çalışanını da öldürdü. Bu saldırılar, sivilleri en temel sağlık haklarından dahi mahrum bırakma amacını taşıyor" dedi. Filistin Telekomünikasyon Bakanlığından açıklamasında da Gazze'ye saldırıların, telekomünikasyon ağının yüzde 74'ünü yok ettiği belirtildi.