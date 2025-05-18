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Gazze'de yeni Nekbe: Kara saldırısıyla işgale başladılar

Gazze'de yeni Nekbe: Kara saldırısıyla işgale başladılar

Dış Haberler
04:0018/05/2025, Pazar
G: 18/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Soykırımcı İsrail, 20 aydır katliam yaptığı, son iki aydır da ölümcül açlığa mahkum ettiği Gazze'yi topyekûn işgal için kara saldırısı başlattı. İşgalciler, kara saldırısına Büyük Felaket (Nekbe) olarak tarihe geçen 77 yıl önceki harekat için kullanılan Gideon Arabaları ismini verdi. Terör devleti, harekat ile kuzey ve orta kesimdeki tüm Filistinlileri, güneye toplamayı, esirleri kurtarmayı ve Hamas'ı yok etmeyi amaçladığını duyurdu.

Gazze’deki soykırım savaşını yaklaşık 20 aydır sürdüren ve 56 gündür hiçbir insani yardım malzemesinin geçişine izin vermeyerek Gazze’deki 2,3 milyon Filistinliyi açlığa mahkum eden İsrail ordusu, büyük bir kara saldırısına başladı. Yahudi inancında kutsal anlamlar ifade eden “Gideon Arabaları” ismi verilen saldırıya binlerce asker katılırken bu ismin 1948’deki işgal sürecinde de askeri operasyonlara verilmiş olması dikkati çekiyor. Nekbe’nin yıl dönümü olan 15 Mayıs’ta başlayan saldırılar kapsamında İsrail ordusuna ait savaş uçakları, topçu birlikleri ve deniz botları, kara birliklerinin önünü açmak için Gazze’nin çeşitli bölgelerine yoğun bombardımanlarını 3 gündür sürdürüyor. Gazze’deki sağlık kaynakları, dünkü bombardımanlarda en az 60 sivilin öldüğünü, 133 sivilin yaralandığını bildirdi. Kara saldırısı, uluslararası güçlerin ateşkes çağrıları ve bu çağrılara katılan ABD Başkanı Donald Trump’ın Körfez ziyaretini tamamlamasına eş zamanlı geldi.


MÜZAKEREYİ DEĞİL KATLİAMI SEÇTİ

İsrail’e kalıcı ateşkes çağrısı yapan Trump, Körfez ziyareti öncesi Hamas ile anlaşarak ABD vatandaşı İsrailli esir Edan Alexander’ın serbest bırakılmasını sağlamıştı. Hamas hareketi, Alexander’ın ateşkes müzakerelerinde iyi niyet göstergesi olarak serbest bırakıldığını ifade etmişti. İsrail ise Trump’ın ziyareti sona erene kadar esirlerin serbest kalacağı bir anlaşmaya ulaşılmaması halinde kara saldırısına başlayacağını ilan etmişti. Saldırı, Trump’ın Gazze’ye insani yardım ulaştırılması konusunda uzlaşı sağlandığını ve kalıcı ateşkes için yeni bir teklif sunulduğunu açıklamasına rağmen başladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırının hedefinin Gazze’de tam kontrolün sağlanması, Hamas’ın yok edilmesi ve esirlerin kurtarılması olduğunu bildirdi. İsrail’in bu saldırıyla müzakere yerine katliamı sürdürmeyi seçtiği değerlendirmeleri yapılıyor.


CESETLER SOKAKLARDA KALDI

Kara saldırısı öncesi Gazze’ye kara, hava ve denizden yoğun bombardıman başlatan işgalci İsrail ordusu, 400’ü aşkın Filistinliyi öldürdüğü bu bombardımanlarını dün de sürdürdü. Son durumu aktaran Gazze’nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi Müdürü Mervan Sultan, dün sabah saatlerinden itibaren süren yoğun bombardımanlarda en az 60 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, 133 Filistinlinin ise yaralandığını söyledi. Durumun “Tam bir felaket” olduğunu belirten El-Sultan, çok sayıda insanın vurulan yerlerin enkazı altında kaybolduğunu ve çok sayıda cesedin ise sokaklarda kaldığını aktardı.


SİVİLLERİ GÜNEYDE TOPLAYACAK

İsrail’de Yayın Kurulu’nun (KAN), Gideon Arabaları saldırılarına ilişkin verdiği bilgiye göre, işgalci İsrail ordusu bu saldırıyla Gazze’nin kuzey ve orta kesimindeki bütün Filistinlileri, güneye toplayacak. KAN’da yer alan haberde, işgal güçlerinin önceki kara saldırılarının aksine bu kez Gazze’de ele geçirdikleri bölgelerde halan hakimiyeti kuracağı ifade edildi. Haberde ayrıca, İsrail ordusuna bağlı kuvvetlerin, son dönemde Gazze’nin güneyindeki Refah’ta olduğu gibi ele geçirdiği bölgelerde yerel halk ile Hamas arasındaki bağlantıyı koparmaya ve bu bölgeleri “Güvenli bölge” haline getirmeye çalışacağı kaydedildi. İnsani yardımların Gazze’ye girişine ise bu bölgeler oluşturulduktan sonra izin verilecek.


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