Gazzelilerin kanı Paris’te aktı

Oxfam ve Uluslararası Af Örgütü’ne mensup eylemciler, Fransa’nın başkenti Paris’teki “Masumlar Çeşmesi”ne kırmızı boya dökerek ateşkes çağrısında bulundu. Protestocular, ellerinde “Ateşkes” ve “Gazze: Kan dökülmesini durdurun” yazılı dövizler taşıdı. Oxfam Fransa’nın İcra Direktörü Cecile Duflot, yaptığı açıklamada, “Fransa, kendisini sadece sözlü kınamalarla sınırlandıramaz” dedi. Greenpeace Fransa Başkanı Jean-Francois Julliard da açıklamasında, “Burada devam eden bir soykırım var ve siyasi eylemsizlik bu soykırıma bir çeşit suç ortaklığı halini alıyor. (Cumhurbaşkanı) Emmanuel Macron’a bu dökülen kana son vermek için cesaret, açıklık ve kararlılık ile eylemde bulunmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı. Eylemciler, protestoları sırasında “İsrail üzerinde nüfuzu olan” devletlere de seslenerek derhal ve kalıcı bir ateşkes sağlanması için Tel Aviv’e baskı yapma çağrısında bulundu. Protestocular ayrıca işgalci İsrail’e silah ambargosu uygulanmasını ve Avrupa Birliği (AB) ile İsrail arasındaki işbirliği anlaşmasının gözden geçirilmesini istedi.