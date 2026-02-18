Yeni Şafak
Gazze'ye asker konuşlandıracak ilk Arap ülkesi belli oldu

08:1418/02/2026, Çarşamba
G: 18/02/2026, Çarşamba
Fas’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planı kapsamında oluşturulan Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) bünyesinde Gazze’ye asker konuşlandırmayı planladığı iddia edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberinde, Fas’ın ISF kapsamında Gazze’ye asker göndermeyi planlayan ilk Arap ülkesi olduğu öne sürüldü.

Fas’ın yanı sıra Yunanistan ve Arnavutluk’un da ISF görüşmeler yürüttüğü belirtildi. KAN’ın haberinde ayrıca ABD’nin ateşkes anlaşmasını denetlemek için İsrail’in güneyindeki Kiryat Gat’ta kurduğu askeri üste bulunan temsilcilerin, Gazze Şeridi’nin güneyinde ISF’ye ait yeni bir üs inşa edilmesi için İsrail ordusu ile temas halinde olduğu aktarıldı.

BİNLERCE ASKER KONUŞLANDIRILMASI BEKLENİYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre ISF bünyesindeki farklı ülke ordularının temsilcilerinin bulunacağı üssün inşası için yürütülecek çalışmalara ay sonunda başlanacağı kaydedildi. Endonezya, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planı kapsamında oluşturulan ISF çerçevesinde Gazze’ye konuşlandırılması olası yaklaşık 8 bin askerin haziranın sonuna kadar hazır olacağını açıklamıştı. Gazze’ye konuşlanacak uluslararası gücün komutanlığını ABD’li Tümgeneral Jasper Jeffers’ın üstleneceği belirtilmişti. Endonezya’nın, ISF kapsamında Gazze’ye asker konuşlandıracak ilk ülke olacağı iddia edilmiş ve Endonezya askerlerinin güneydeki Refah ve Han Yunus kentleri arasındaki bölgede bulunacağı öne sürülmüştü.





