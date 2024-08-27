Guterres 'Dünya harekete geçmeli' diyerek Tonga için acil durum çağrısı yaptı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Tonga'da Pasifik liderleriyle görüştüğü toplantının ardından yaptığı konuşmada, dünya liderlerini küresel emisyonları önemli ölçüde azaltmaya, fosil yakıtları hızla kullanımdan kaldırmaya ve insanları mevcut ve gelecekteki risklerden korumak için iklim adaptasyonu yatırımlarını büyük ölçüde artırmaya çağırdı. Guterres ayrıca Pasifik'teki iklim değişikliğiyle ilgili yeni bir araştırmayı açıklayarak, bölgenin deniz seviyesinde ve deniz sıcaklığındaki artışının küresel ortalamanın çok üzerinde olduğuna dikkat çekti. Guterres, “Bu çılgınca bir durum: yükselen denizler tamamen insanlığın yarattığı bir kriz. Yakında neredeyse hayal bile edilemeyecek bir ölçeğe ulaşacak ve bizi güvenliğe geri götürecek bir cankurtaran botu olmayacak. Ama Pasifik'i kurtarırsak, kendimizi de kurtarırız. Dünya harekete geçmeli ve çok geç olmadan SOS'a cevap vermelidir. Bugünkü raporlar, Güneybatı Pasifik'teki deniz seviyelerinin küresel ortalamadan daha fazla yükseldiğini, bazı yerlerde son 30 yıldaki küresel artışın iki katından fazla arttığını doğruluyor. Pasifik adaları benzersiz bir şekilde korunaklı, nüfusun yaklaşık yüzde 90'ı kıyıdan 5 kilometre uzaklıkta yaşıyor ve altyapının yarısı denize 500 metre uzaklıkta bulunuyor” dedi.