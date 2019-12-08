Dünya Hindistanda fabrikada yangın 43 kişi hayatını kaybetti
ASYA

Hindistan’da fabrikada yangın: 43 kişi hayatını kaybetti

Hindistan’da fabrikada yangın: 43 kişi hayatını kaybetti

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de bir fabrikada çıkan yangında 43 kişinin öldüğü belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Çıkan yangında fabrika kullanılamaz hale geldi.
Çıkan yangında fabrika kullanılamaz hale geldi.

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de işçilerin uyuduğu sırada 6 katlı bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, yangında en az 43 kişinin öldüğü belirtildi. Çanta üretimi yapılan fabrikada, hammadde depolandığı, bu nedenle yangının hızla yayıldığı bildirildi.

Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
  • Yangına 30’dan fazla itfaiye aracının müdahale ettiği, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı öğrenildi. Yeni Delhi itfaiyesinden yapılan açıklamada, yoğun dumandan etkilenen en az 50 kişinin kurtarıldığı ifade edildi.

Yangının itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındığı, fabrikadaki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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