Hizbullah'a saldırıda Palantir kullanıldı

Yeni bir kitap, İsrail’in 2024’te Hizbullah’ı hedef alan tuzaklı cihaz saldırılarında Palantir’in yapay zekâ yazılımlarını kullandığını ortaya koydu.
Yeni bir kitap, İsrail’in 2024’te Hizbullah’ı hedef alan tuzaklı cihaz saldırılarında Palantir’in yapay zekâ yazılımlarını kullandığını ortaya koydu.

Yeni yayınlanan bir kitap, İsrail’in 2024’te Lübnan’da Hizbullah'ı hedef alan tuzaklı çağrı cihazı ve telsizlerle düzenlediği ve onlarca kişinin ölümüne neden olan saldırılarda Palantir Technologies’in yapay zekâ yazılımlarını kullandığını ortaya koydu.

DropSite News haberine göre söz konusu operasyonlarda 37 kişi hayatını kaybederken, 3 binden fazla kişi yaralanmıştı. New York Times yazarı Michael Steinberger’ın Palantir kurucu ortağı Alex Karp’ın biyografisi niteliğindeki yeni kitabı, İsrail’in söz konusu operasyonu Palantir’in desteğiyle yürüttüğünü ortaya koydu. Kitapta, İsrail istihbarat birimlerinin 7 Ekim sonrası Palantir yazılımını yoğun biçimde talep ettiği, şirketin bu nedenle Londra’dan mühendis gönderdiği ve Tel Aviv’de ek alan kiralayarak eğitimler verdiği belirtiliyor. Steinberger, Palantir yazılımlarının Gazze’deki soykırımda ve 2024’te Lübnan’da Hizbullah yönetici kadrolarını hedef alan saldırılarda kullanıldığını, söz konusu teknolojinin “Çağrı Cihazı Operasyonu” kapsamında tuzaklanmış cihazların patlatılmasında da kullanıldığını kaydetti. BM Özel Raportörü Francesca Albanese de Palantir’in İsrail ile 2024’ten itibaren geliştirdiği ortaklığın Gazze’deki yasal ihlallerle bağlantılı olduğunu raporlamıştı.



