Azerbaycan Çevre ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı'na bağlı Devlet Emlak İşleri Hizmeti ve "AzerGold" görevlilerinden oluşan heyet, 3 Aralık'ta yapılan görüşmenin devamı olarak bugün Rus barış güçleri komutanlığı ile müzakereleri sürdürmek üzere Hocalı'ya gitti.

HOCALI'DAKİ KARARGAHDA GÖRÜŞME

Azerbaycan heyeti, Rus barış gücü komutanı Andrey Volkov ile barış gücünün Hocalı'daki karargahında görüşecek.

Görüşmede, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında yürütülen yasa dışı ekonomik faaliyetler çerçevesinde madenlerin yasa dışı işletilmesi, bundan kaynaklanan çevresel ve diğer zararlarla ilgili olarak madenlerde ve diğer ilgili yerlerde denetim, emlak listelenmesi ve çevresel araştırma çalışmalarının yapılmasının önemine değinilecek.

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RUS BARIŞ GÜÇLERİNDEN AZERBAYCAN MEDYASINA ENGELLEME

Azerbaycan'ın gönderdiği heyetin temaslarını takip etmek üzere bölgeye giden Azerbaycan medyası, Rus barış güçleri tarafından engellendi. Hocalı'daki müzakereleri yerinde takip etmek isteyen Azerbaycanlı basın mensuplarının Rus barış güçleri tarafından engellendiği anlar kameraya yansıdı.

OYNAT 01:25 Hocalı'daki müzakereleri takip etmek üzere bölgeye giden Azerbaycanlı gazeteciler Rus barış güçleri tarafından engellendi Azerbaycan'ın, Karabağ'da Ermeni nüfusun yaşadığı ve Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı bölgelere çevre araştırması yapmak üzere gönderdiği uzmanlardan oluşan heyet bugün Hocalı'ya gitti. Azerbaycan'ın gönderdiği heyetin temaslarını takip etmek üzere bölgeye giden Azerbaycan medyası, Rus barış güçleri tarafından engellendi. Hocalı'daki müzakereleri yerinde takip etmek isteyen Azerbaycanlı basın mensuplarının Rus barış güçleri tarafından engellendiği anlar kameraya yansıdı.



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DÜNYA Azerbaycan'dan Rusya'ya Ermeni ismi tepkisi