Hocalı'daki müzakereleri takip etmek üzere bölgeye giden Azerbaycanlı gazeteciler Rus barış güçleri tarafından engellendi

Azerbaycan Çevre ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı'na bağlı Devlet Emlak İşleri Hizmeti ve "AzerGold" görevlilerinden oluşan heyet, 3 Aralık'ta yapılan görüşmenin devamı olarak bugün Rus barış güçleri komutanlığı ile müzakereleri sürdürmek üzere Hocalı'ya gitti.
HOCALI'DAKİ KARARGAHDA GÖRÜŞME
Azerbaycan heyeti, Rus barış gücü komutanı Andrey Volkov ile barış gücünün Hocalı'daki karargahında görüşecek.
Görüşmede, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında yürütülen yasa dışı ekonomik faaliyetler çerçevesinde madenlerin yasa dışı işletilmesi, bundan kaynaklanan çevresel ve diğer zararlarla ilgili olarak madenlerde ve diğer ilgili yerlerde denetim, emlak listelenmesi ve çevresel araştırma çalışmalarının yapılmasının önemine değinilecek.
RUS BARIŞ GÜÇLERİNDEN AZERBAYCAN MEDYASINA ENGELLEME
Azerbaycan'ın gönderdiği heyetin temaslarını takip etmek üzere bölgeye giden Azerbaycan medyası, Rus barış güçleri tarafından engellendi. Hocalı'daki müzakereleri yerinde takip etmek isteyen Azerbaycanlı basın mensuplarının Rus barış güçleri tarafından engellendiği anlar kameraya yansıdı.