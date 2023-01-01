İdlib mülteci kampında kolera yayılıyor: Isınma ve sağlık hizmetleri sıkıntısı yaşanıyor

Suriye’deki mülteci kamplarında yaşayan, yerinden edilmiş binlerce sivil soğuk hava ve kolera salgını ile mücadele ediyor. Özellikle iki milyona yakın kişinin yaşadığı İdlib kamplarındaki yerinden edilmiş Suriyeliler, kış mevsiminin gelişiyle daha da kötüleşen koşullarda yaşamaya çalışıyor. Suriye Müdahale Koordinatörlüğü ekibi yaptığı açıklamada, Suriye’nin kuzeyindeki kamplarda yerlerinden edilen ailelerin çoğunun son iki ayda ısınma malzemesi alamadığını duyurdu. Ekip, yerinden edilenlerin sadece yüzde 35’i ısınma malzemesi alabildiğini, buna karşılık yüzde 65’inin malzemeye ulaşamadığını açıkladı. Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Ekibi, önümüzdeki günlerde soğuk hava sebebiyle çocuklar ve yaşlılar arasında ölümlerin artmasından endişe duyduklarını da açıkladı. Kamp sakinlerinin büyük çoğunluğunun sınırlı miktardaki yakacakları, sadece belirli saatlerde yakıp tasarruf etmeye çalıştıkları ifade edildi.