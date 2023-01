İdlib mülteci kampında kolera yayılıyor: Isınma ve sağlık hizmetleri sıkıntısı yaşanıyor

Öte yandan, Suriye’deki kamplarda son zamanlarda koleraya bağlı can kayıplarında ve vaka sayılarında görülmemiş bir artış yaşandığı ifade edildi. Suriye’nin kuzeybatısındaki Beyaz Miğferler, İdlib ve Halep kırsalında koleraya bağlı olarak son can kaybı sayısı 20’ye ulaşırken, enfeksiyon sayısı 555’e ulaştığını açıkladı. Hastalık bölgede yayılmaya devam ederken, Beyaz Miğferler’e bağlı ekipler, acil müdahale, sanitasyon, enfekte ve şüpheli vakaların sağlık merkezlerine nakledilmesi ve siviller arasında kolera yayılmasının azaltılması için farkındalığın artırılması gibi çalışmalarını sürdürüyor. Suriye’nin kuzeybatısındaki insani yardım çalışmalarını yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Ekibi , “Yerinden edilenlerin barındığı kamplarda kolera olduğundan şüphelenilen vaka sayısı 6 bin 893’ü aştı. Aynı zamanda hastalıkla bağlantılı dokuzdan fazla can kaybı kaydedildi” şeklinde açıklama yaptı. Dünya Sağlık Örgütü de Ağustos 2022’den bu yana kadar Suriye’de 100 kolera ölümünü belgeledi.