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Dünya

İdlib mülteci kampında kolera yayılıyor: Isınma ve sağlık hizmetleri sıkıntısı yaşanıyor

Suriye'deki mülteci kamplarında hayata tutunmaya çalışan binlerce kişi, soğuk hava ve salgının pençesinde. 2 milyona yakın kişinin yaşadığı İdlib kampında baş gösteren kolera salgını yayılıyor. Can kaybı 20’yi buldu. Kamplarda aynı nedenle 7 bine yakın kişi hayatını kaybetti.

Hatice Saka
Hatice Saka
3:45 . 21/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Suriye’deki mülteci kamplarında yaşayan, yerinden edilmiş binlerce sivil soğuk hava ve kolera salgını ile mücadele ediyor.

Suriye’deki mülteci kamplarında yaşayan, yerinden edilmiş binlerce sivil soğuk hava ve kolera salgını ile mücadele ediyor.

Suriye’deki mülteci kamplarında yaşayan, yerinden edilmiş binlerce sivil soğuk hava ve kolera salgını ile mücadele ediyor. Özellikle iki milyona yakın kişinin yaşadığı İdlib kamplarındaki yerinden edilmiş Suriyeliler, kış mevsiminin gelişiyle daha da kötüleşen koşullarda yaşamaya çalışıyor. Suriye Müdahale Koordinatörlüğü ekibi yaptığı açıklamada, Suriye’nin kuzeyindeki kamplarda yerlerinden edilen ailelerin çoğunun son iki ayda ısınma malzemesi alamadığını duyurdu. Ekip, yerinden edilenlerin sadece yüzde 35’i ısınma malzemesi alabildiğini, buna karşılık yüzde 65’inin malzemeye ulaşamadığını açıkladı. Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Ekibi, önümüzdeki günlerde soğuk hava sebebiyle çocuklar ve yaşlılar arasında ölümlerin artmasından endişe duyduklarını da açıkladı. Kamp sakinlerinin büyük çoğunluğunun sınırlı miktardaki yakacakları, sadece belirli saatlerde yakıp tasarruf etmeye çalıştıkları ifade edildi.

ACİL ÖNLEM ALINMALI!

Öte yandan, Suriye’deki kamplarda son zamanlarda koleraya bağlı can kayıplarında ve vaka sayılarında görülmemiş bir artış yaşandığı ifade edildi. Suriye’nin kuzeybatısındaki Beyaz Miğferler, İdlib ve Halep kırsalında koleraya bağlı olarak son can kaybı sayısı 20’ye ulaşırken, enfeksiyon sayısı 555’e ulaştığını açıkladı. Hastalık bölgede yayılmaya devam ederken, Beyaz Miğferler’e bağlı ekipler, acil müdahale, sanitasyon, enfekte ve şüpheli vakaların sağlık merkezlerine nakledilmesi ve siviller arasında kolera yayılmasının azaltılması için farkındalığın artırılması gibi çalışmalarını sürdürüyor. Suriye’nin kuzeybatısındaki insani yardım çalışmalarını yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Ekibi , “Yerinden edilenlerin barındığı kamplarda kolera olduğundan şüphelenilen vaka sayısı 6 bin 893’ü aştı. Aynı zamanda hastalıkla bağlantılı dokuzdan fazla can kaybı kaydedildi” şeklinde açıklama yaptı. Dünya Sağlık Örgütü de Ağustos 2022’den bu yana kadar Suriye’de 100 kolera ölümünü belgeledi.


#İblib
#Mülteci Kampı
#Kolera
#Kış
42 dakika önce
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İdlib mülteci kampında kolera yayılıyor: Isınma ve sağlık hizmetleri sıkıntısı yaşanıyor
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