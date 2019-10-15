Dünya İkmal hattına büyük darbe
BARIŞ PINARI HAREKATI

İkmal hattına büyük darbe

Barış Pınarı Harekatı, Tel Abyad-Resulayn hattında güvenliğin tesisi çalışmalarıyla devam ederken bir yandan da ilerleyiş sürüyor.

Kıymet Sezer Şahin Şen Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Hamam Türkmen Köyü kontrol altına alındı. Yine dün ele geçirilen Tel Temur bölgesi ile Rakka ve Kamışlı istikameti de dahil terörist örgütün tüm ikmal hattı kontrol altına alınmış oldu. M4 Uluslararası Karayolu üzerinde ilerleyen TSK destekli SMO, tüm bölgeye hizmet veren elektrik dağıtım merkezine ulaştı. Bu gelişmeler Fırat’ın doğusunda TSK destekli SMO'ya büyük bir stratejik üstünlük sağladı.

Kim gelirse gelsin gireceğiz

SMO komutanları da Münbiç için kararlılık mesajı verdi. Yeni Şafak’a konuşan SMO'ya bağlı Cephe'tül Şam Komutanı Zekeriya Karslı kendilerinin Münbiç harekatını 5 bin askerle katıldığını belirterek “Münbiç’te tansiyon yüksek. Esed rejimine ait bazı birliklerin de Münbiç içerisinde girdiğini öğrendik. Esed rejimi ne kadar sevkiyat yaparsa yapsın SMO olarak Münbiç’i alacağız. Esed rejiminin yapmış olduğu askeri sevkiyata bakmayacağız. Münbiç’e girerek Tel Abyad ve Resulayn'da yaptığımız gibi sivil halkı PKK/YPG terör örgütünden kurtaracağız ” dedi. SMO'ya bağlı Muntasır Billah Tugayı Komutanı Firas Paşa da “ Münbiç’e ilerleyişimizi sürdürüyoruz. Muntasır Billah Tugayı olarak harekata tam testek veriyoruz. İnşallah Münbiç’e giredeğiz” ifadesini kullandı. SMO Sözcüsü Yusuf Hamud, "Rejim güçleri Münbiç'e girse de girmese de biz saatler içinde Münbiç'i PKK/PYD'den temizleyeceğiz" dedi.

SDG’de elebaşı krizi

  • Terör örgütü PYD’nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nde (SDG) DEAŞ krizi patlak verdi. Deyrizor - Haseke arasındaki Şeddadi Kampı’nda tutuklu bulunan eski DEAŞ emiri Said İgnaş ile birlikte 2 DEAŞ elebaşı, PYD’li teröristler tarafından serbest bırakıldı. DEAŞ elebaşları, halk arasındaki DEAŞ sempatizanlarını toplayarak TSK destekli SMO birliklerine karşı savaşmaları şartıyla çıkarıldı. PYD’nin bu girişimini SDG içerisindeki Arap unsurlar engelledi. Hapishanenin kapısından çıkan üç DEAŞ elebaşı hedeflerine ulaşamadan asli unsurlarını PYD’nin oluşturduğu SDG içindeki Arap güçler tarafından alıkonuldu. Serbest bırakılan bazı DEAŞ’lı teröristlerle istenen güçte bir algı operasyonu da yapılamadı.

DEAŞ’lıları kaçırdılar
GÜNDEM
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