Irak su eylem planı hazır

Türkiye’nin Irak’ın başta su, enerji ve altyapı problemlerinin çözümüne yönelik olarak hazırladığı eylem planının detayları belli olmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından özel temsilci olarak görevlendirilen Veysel Eroğlu, önümüzdeki günlerde 20 kişilik teknik heyetle Irak’a gidecek. Eroğlu, eylem planının detaylarını muhataplarına anlatacak. Öncelikli olarak Iraklılara temiz su sağlanması öngörülürken, tarım arazilerinin sulanması da eylem planında yer alıyor.

Veysel Eroğlu

ÇALIŞMA GRUBU HAZIR

Eylem planın hazırlığında Türkiye’de su konusunda yetkili 50 uzmandan oluşan bir çalışma grubu oluşturuldu. Bu uzmanlara farklı konularda destek veren personel ile birlikte 11 başlık altında 150 kişilik bir ekip yoğun olarak çalıştı. Bugüne kadar, Eroğlu başkanlığında dört toplantı gerçekleşti. Yapılan toplantılar neticesinde Irak’ın başta su, enerji ve altyapı problemlerinin çözümüne yönelik olarak detaylı bir eylem planı hazırlandı. Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak hazırlanan eylem planı Iraklı muhatapların fikir ve görüşleri neticesinde plan nihai hale getirilecek.

KAYNAKLARININ %70’İ TÜRKİYE’DEN

Irak’ın önemli su kaynaklarından Fırat ve Dicle nehirlerinin sularının takriben yüzde 70'i Türkiye’den akıyor. Irak’ın sahip olduğu su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmesi hedefleniyor.

EKSİKLİKLER TESPİT EDİLDİ

Çalışma grubu toplantılarında, bölgede gerçekleştirilebilecek bütün faaliyetler ele alındı. Özellikle Basra’da yaşanan su sıkıntıları ve gelen talepler göz önünde bulundurularak, bu bölgeye öncelik verildi. Eylem planında teknik alt yapının yanı sıra Iraklı uzman, mühendis ve teknik personele de eğitim verilmesi de eylem planına yer alıyor. Eylem planın hayata geçirilmesi için Prof. Dr. Veysel Eroğlu başkanlığındaki çalışma grubunda bulunan 20 kişilik teknik bir heyetin Irak’a resmi bir program düzenlemesi planlanıyor.

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HASTALIKLAR ÖNLENECEK

Irak halkının temiz içme suyuna ulaşması ve sudan kaynaklanan hastalıkların önlenmesine de büyük önem verildi. Bunun dışında modern sulama altyapısının geliştirilmesi ve sulamada verimliliğin sağlanması diğer bir öncelikli konu olarak ele alındı.