İran'da savaşın izleri silindi: Tüm yollar açıldı

00:2814/04/2026, Salı
AA
İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık.
İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık, ABD ve İsrail saldırılarında zarar gören ulaşım altyapısının tamamen onarıldığını açıkladı. Ülkede karayolu, demiryolu ve otoyollarda kapalı güzergah kalmadığını belirten Sadık, hasar gören hatların kısa sürede yeniden hizmete alındığını ifade etti.

İran devlet televizyonuna göre, Sadık, ABD ve İsrail saldırılarında hedef alınan ulaşım hatlarına ilişkin açıklama yaptı.

Sadık: “Şu anda ülkede hiçbir karayolu, demiryolu, otoyol veya cadde güzergahı kapalı değil ve hasar gören güzergahlar mümkün olan en kısa sürede yeniden açıldı.” ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla süreç savaşa dönüşmüştü.

ABD ile İsrail İran’ın altyapısına saldırılar düzenlemiş, savaşın son günlerinde yollar hedef alınmıştı.

ABD ile İran 8 Nisan’da geçici ateşkes ilan etmişti.



15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

XChat nedir, ne zaman çıkacak? Elon Musk’ın XChat uygulaması özellikleri neler, nasıl kullanılacak?