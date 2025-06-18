İran'dan vatandaşlarına WhatsApp uyarısı: Hemen silin

Terör devleti İsrail'in 13 Haziran’da başlattığı saldırı ve İran’ın buna karşılık verdiği misilleme saldırısıyla başlayan çatışmalar, altıncı gününe girdi. İsrail’in düzenlediği saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı Mohammad Bakıri ile Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami’nin de aralarında bulunduğu en az 224 kişi hayatını kaybetti.





İran’dan WhatsApp uyarısı





İran devlet televizyonu, salı günü yayımladığı bir duyuruda vatandaşlara WhatsApp uygulamasını cihazlarından silme çağrısında bulundu. Bu uyarının gerekçesi olarak, uygulamanın kullanıcı bilgilerini toplayarak İsrail ile paylaştığı iddia edildi. Ancak söz konusu suçlamalara dair herhangi bir somut delil sunulmadı.





Meta: İddialar asılsız





Meta tarafından yapılan resmi açıklamada, WhatsApp’a yöneltilen suçlamalar kesin bir dille reddedildi. Şirket açıklamasında, “Bu tür yanlış iddiaların, hizmetlerimize yönelik erişim kısıtlamaları için bahane olarak kullanılmasından kaygılıyız” ifadelerine yer verildi. WhatsApp, mesajların uçtan uca şifreleme teknolojisiyle korunduğunu, içeriklere ne kendilerinin ne de üçüncü tarafların erişemediğini vurguladı.





Ayrıca, "Kullanıcı konumlarını takip etmiyoruz, mesaj içeriklerine ulaşmıyoruz ve hükümetlere toplu veri sağlamıyoruz" denildi.





Metaveri tartışması: Uzmanlar ne diyor?





Ensonhaber'de yer alan habere göre Cornell Üniversitesi’nden siber güvenlik uzmanı Gregory Falco, mesaj içeriklerinin şifrelenmiş olsa da WhatsApp’ın bazı metaverileri açıkta tuttuğuna dikkat çekti. Bu tür verilerle kullanıcı davranışlarına dair çıkarımlarda bulunulabileceğini belirten Falco, uygulamaya dair verilerin İran dışında tutulmasının da veri egemenliği açısından sorun yarattığını ifade etti. Falco’ya göre, ülkeler kendi vatandaşlarına ait verileri kendi sınırları içinde barındırmayı bir zorunluluk haline getirmeli.





İran’ın sosyal medya politikası





İran, geçmişte de sosyal medya uygulamalarına yönelik sıkı sansür uygulamalarıyla gündeme gelmişti. Ülkede birçok platforma erişim yasaklanmış olsa da kullanıcılar VPN ve proxy gibi yöntemlerle bu engelleri aşmayı sürdürdü. Özellikle 2022’deki kitlesel protestolar sırasında WhatsApp ve Google Play erişimi durdurulmuştu; bu yasaklar 2024’ün sonlarında kaldırılmıştı.





Instagram ve Telegram’la birlikte en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp’ın, son uyarıdan sonra tekrar engellenip engellenmeyeceği ise merakla bekleniyor.











