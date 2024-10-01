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İran'ın İsrail'e yönelik balistik füzeli saldırı hazırlığı ABD'yi alarma geçirdi

İran'ın İsrail'e yönelik balistik füzeli saldırı hazırlığı ABD'yi alarma geçirdi

18:311/10/2024, Salı
AA
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Balistik füze (Foto: Arşiv)
Balistik füze (Foto: Arşiv)

Terör devleti İsrail'in Lübnan'a yönelik sıklaştırdığı saldırıları İran'ı da harekete geçirdi. ABD'li üst düzey bir yetkili, İran'ın yakın zamanda İsrail'e yönelik bir balistik füze saldırısı yapmaya hazırlandığını açıkladı. Söz konusu açıklama sonrası ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, çalışanları ve ailelerine yönelik güvenlik uyarısı yayımlayarak bir sonraki açıklamaya kadar evlerinde veya yakındaki güvenli bir yerde kalmalarını istedi.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu yönündeki haberlerin ardından çalışanları ve ailelerine yönelik güvenlik uyarısı yayımladı.

Büyükelçilikten yapılan yazılı uyarıda, çalışanlar ve ailelerinden mevcut güvenlik durumu nedeniyle bir sonraki açıklamaya kadar evlerinde veya yakındaki güvenli bir yerde kalmaları istendi.

Güvenlik uyarısının İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu iddialarının ardından gelmesi dikkati çekti.

"İran, İsrail'e yönelik balistik füzeli saldırı hazırlığında"

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, İran'ın nisan ayında İsrail'e çok sayıda insansız hava aracı ve füzeyle düzenlediği saldırı öncesi de benzer uyarıda bulunmuştu.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ile Orta Doğu'da gerilimin daha da artmasına ilişkin açıklama yapan ABD'li üst düzey bir yetkili, "
ABD, İran'ın yakın zamanda İsrail'e yönelik bir balistik füze saldırısı yapmaya hazırlandığı şeklinde işaretlere sahip.
" ifadelerini kullanmıştı.


#İran
#israil
#Balistik Füze
#ABD
#Saldırı

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