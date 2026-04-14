Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İranlı Bakan: Petrol satışlarımız sürüyor

İranlı Bakan: Petrol satışlarımız sürüyor

15:5014/04/2026, Salı
AA
Sonraki haber
İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, ülkesinin petrol satışlarını sürdürdüğünü ve elde edilen gelirin bir kısmının ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşta, ülkede meydana gelen hasarların onarımı için kullanılacağını söyledi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Petrol Bakanı Paknejad, ABD-İsrail saldırıları sırasında ülkesinin petrol sektöründe çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

İran'ın ana petrol ihraç terminallerinden Hark Adası'ndan ihracat operasyonlarının kesintisiz sürdürüldüğünü aktaran Paknejad,
"İsfend (20 Ocak-20 Şubat) ve Ferverdin (20 Şubat-20 Mart) aylarındaki petrol satışları ülke için şu ana kadar olumlu ve cesaret verici oldu. Petrol endüstrisi çalışanları özverili bir şekilde sorumluluklarını yerine getirdi"
ifadelerini kullandı.

Bakan Paknejad, geçen ay İran ham petrolünün satış fiyatının önemli ölçüde yükseldiğine işaret ederek, elde edilen gelirin bir kısmının ABD ve İsrail'in petrol tesislerine saldırılarıyla meydana gelen hasarın onarımı için kullanılacağını kaydetti.



#İran
#petrol
#ABD
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
