Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İşgalci İsrail Batı Şeria'daki kontrol noktasında 70 Filistinli işçiyi gözaltına aldı

15:4614/04/2026, Salı
AA
Sonraki haber
İsrail makamlarının gözaltına aldığı 70 Filistinli işçiye "büyük bir vahşet" uygulayıp kötü muamelede bulunduğunu ifade etti.
İsrail askerleri, işlerine gitmek üzere işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kenti yakınlarında bulunan bir askeri kontrol noktasından geçmek isteyen 70 Filistinli işçiyi gözaltına aldı.

Filistin İşçi Sendikaları Birliği Genel Sekreteri Şahir Saad, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail makamlarının gözaltına aldığı 70 Filistinli işçiye "büyük bir vahşet" uygulayıp kötü muamelede bulunduğunu ifade etti.

Saad, işçilerin yaklaşık yarısının darp sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinde oluşan morluk ve ezikler nedeniyle hastanelere kaldırıldığını, olayın Filistinli işçilerin karşı karşıya kaldığı giderek ağırlaşan koşulları ortaya koyduğunu belirtti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da işsiz Filistinlilerin sayısının 550 bine ulaştığına dikkati çeken Saad, geçim sıkıntısının işçileri 1948 topraklarındaki iş yerlerine ulaşmak için risk almaya zorladığı vurguladı.

Saad, işçilerin önündeki seçeneklerin son derece sınırlı olduğunu belirterek, kötüleşen ekonomik koşulların yanı sıra gözaltı, kötü muamele, para cezası ve aracıların istismarı gibi risklerle karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

Filistinli işçilere yönelik ihlallerin belgelendiğini aktaran Saad, uluslararası sendikalar ile Uluslararası Çalışma Örgütüne (ILO) söz konusu ihlallere ilişkin harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Öte yandan İsrail polisi tarafından yayımlanan bir videoda, onlarca Filistinli işçinin bir kontrol noktasında İsrail'e geçmeye çalışırken çöp kamyonu içinde gözaltına alındığı ve darbedildiği görüntüler, Filistin kamuoyunda tepkilere yol açmıştı.

İsrail, Ekim 2023'te Gazze’ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana Filistinli işçilerin işlerine dönmesini engelliyor. Bu nedenle bazı işçiler Ayrım Duvarı'na tırmanarak, bazıları ise duvarın bulunmadığı noktalardan geçerek iş yerlerine ulaşmaya çalışıyor.

#Filistin
#İsrail
#Batı Şeria
#Şahir Saad
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
