İşgalci İsrail haddini aştı: İsrail Türk bayrağına tahammül edemedi

Batı Şeria’daki yerleşim yerlerinin ilhak planına en sert tepkiyi gösteren Türkiye’ye, işgalci İsrail’den küstahça bir cevap geldi. İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde Mescid-i Aksa’nın doğu surları yakınında bulunan Müslümanlara ait Yusufiye Mezarlığı’nın duvarındaki Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına (TİKA) ait tabelaları söktü.

İKİ KADEME HALİNDE TAMİR EDİLDİ

Tarihi yüzlerce yıl öncesine dayanan ve eski Kudüs şehrinin duvarına bitişik olan Yusufiye Mezarlığı’nın tamiratı için TİKA 2008 yılında kolları sıvadı. Başlatılan tamirat çalışmalarıyla birlikte tarihi mezarlığın ilk kısmı 2010 yılında açıldı. 2015 yılında tarihi Yusufiye Mezarlığı’nın ikinci kısmı da tamir edilerek açıldı. Filistin halkının büyük önem gösterdiği tarihi mekan için her türlü desteği veren TİKA’nın yardım ve tamirat çalışmalarına karşılık mezarlığın girişine TİKA ve Türk bayrağını bulunduğu bir levha koyuldu.

BALYOZLARLA KIRDILAR

İsrail polisi ve yanında getirdikleri belediye ekibi ise o levhaya alçak bir saldırı düzenledi. TİKA yetkililerinden edinilen bilgilere göre, İsrail polisi ve belediye ekipleri ellerinde balyoz ve çeşitli ekipmanlarla levhayı kırdı. İsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld, TİKA tabelalarının kaldırılması talimatının İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesince önceki gün verildiğini ve dün sabah da polis tarafından uygulandığını belirtti. Yapılan saldırının arkasında Türkiye’nin, Filistin ve Kudüs’teki faaliyetlerinin engellenmek istendiği ifade edildi. Yetkililer, daha önce böyle bir saldırıyla karşılaşmadıklarını söyledi.

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TÜRKİYE’Yİ HEDEF ALDI

Filistin İletişimciler ve Medya Derneği Halkla İlişkiler Müdürü Muhammed Abutakiya, “İşgalici İsrail her geçen gün saldırılarının dozunu arttırıyor. Daha önce Filistin’in tarihi yerlerine yapılan saldırıları çok görmüştük ancak Türkiye’ye yapılan bu açık saldırıyla ilk defa karşılaşıyoruz” dedi.

Türkiye’nin izlerini silemezler

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’ne bağlı Müslüman Mezarlıklar Komitesi Başkanı Mustafa Ebu Zehra, alçak saldırıyı anlattı: “İşgalci İsrail polisleri belediyeden aldıkları ekiple birlikte Kudüs’ün en ünlü mezarlıklarından birisi olan Yusufiye Mezarlığı’na hiçbir gerekçe gösterilmeden saldırı düzenledi. TİKA bu mezarlığın tamiratında büyük katkıda bulundu. Bizde bu levhayı buraya koyduk. Yapılan yıkım işlemi bize daha önceden haber verilmedi. Bu tamamen İsrail’deki sağ partilerin, Türkiye’nin Filistin’e yaptığı yardımlara karşı yürütülen bir kampanyanın parçasıdır.” Mustafa Ebu Zehra, İsrail polisinin kırarak söktüğü bu tabelaların, Kudüs halkının Türkiye’ye teşekkür ve minnetinin bir ifadesi olduğunu belirtti.

BU YAPILANI REDDEDİYORUZ

Ebu Zehra, mezarlığın duvarlarının ve çevre düzenlemesinin 2008 yılında yapıldığını hatırlatarak, söz konusu yapım ve onarım çalışmalarının tamamının İsrail makamlarının izni ve bilgisi dahilinde olduğunu kaydetti. İsrail polisinin tabelaları sökmesini tarihi yok etme girişimi olarak değerlendiren Ebu Zehra, “Bu yapılanı reddediyoruz. İsrail, Türkiye’nin Kudüs’te yaptıklarının izlerini silemez” dedi.

Bayrağımıza öfkenin tezahürü

Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail polisinin haddini aşan eylemine tepki gösterdi. Altun, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: “İsrail polisinin, Kudüs’te TİKA tarafından yeniden ihya edilen Yusufiye Mezarlığı’ndaki TİKA tabelasını sökmesi, dünyanın her yerinde mazlumların sığınağı olan ay yıldızlı bayrağımıza duyduğu derin öfkenin bir tezahürüdür. Bu tahammülsüzlüğün sebebi gayet iyi bilinmektedir.”

Hukuksuzluğu kabullenmeyiz

TİKA Filistin Koordinatörü Ahmet Refik Çetinkaya, tabelanın sökülmesinin gayrinizami olduğunu belirterek, bu uygulamanın bir süredir İsrail’deki birtakım aşırı grupların bazı medya organlarını da arkasına alarak Türkiye ve Türk kurumları hakkındaki asılsız haberleri ve kara propaganda çalışmalarının bir yansıması olduğunu ifade etti. Filistin’de TİKA’nın gerçekleştirdiği tüm projelerin Filistin ve İsrail devletlerinin resmi kurum ve makamları tarafından onayı alınarak hayata geçirildiğinin altını çizen Çetinkaya, bölgede barış ve çözüm için çabalayan Türkiye’nin, Filistin ve özellikle de Kudüs’teki projelerinden rahatsız olan bir kesimin hukuksuz müdahaleleri ile karşı karşıya kalmasını kabullenmeyeceklerini dile getirdi.

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Açık provokasyon!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TİKA’ya ait tabelaların bu sabah İsrail polisi tarafından sökülmesine sert tepki gösterdi. Çelik, “İsrail makamlarının TİKA’nın Kudüs’te restorasyonunu gerçekleştirdiği Yusufiye Mezarlığı’ndan Türk bayrağını taşıyan TİKA tabelalarını sökmesi Türkiye’ye yönelik açık provokasyondur. O eserlerin ruhuna sinmiş değerler taşa ve toprağa kazınmıştır, tabela sökerek yok edilemez. İsrail makamlarının TİKA tabelalarını kaldırarak ortaya koyduğu saygısızlık, aynı zamanda insanlığın ortak kültür mirasını koruma iradesine yönelik de bir saldırı niteliğindedir” ifadelerini kullandı.