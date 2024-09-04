İşgalci İsrail'in isteğiyle toplanan BM: Gazze'deki vahşet sınır tanımıyor

BM Güvenlik Konseyi, İsrail'in isteği, ABD, İngiltere ve Fransa'nın çağrısıyla, esirlerin durumunu görüşmek için acil oturumla toplandı.
Cezayir ise toplantıda Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki gelişmelerin ele alınmasını talep etti.
"Gazze'deki vahşet sınır tanımıyor"
Gazze'deki vahşetin "sınır tanımadığını" dile getiren Wosornu, insani yardım çalışanlarına da saldırıların sürdüğünü, 7 Ekim 2023'ten bu yana 295 insani yardım çalışanının öldürüldüğünü bildirdi.
Wosornu, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki "askeri operasyonlarından" da derin endişe duyduklarını belirterek, insani durumu tespit etmek için düzenlenen misyonların da engellendiğini anımsattı.
Wosornu, BMGK ve üyelerinin nüfuzlarını kullanarak uluslararası hukuka uyulmasını sağlayabileceğini belirterek, "Artık bu Konseyin sözünü tutması ve acıyı dindirmesi gerekiyor." diye konuştu.
"Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te alarm verici durumu göz ardı edemeyiz"
BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo da tüm esirlerin koşulsuz ve acilen serbest bırakılması çağrısını yineledi.
İki devletli çözüm ve işgali sonlandırma hedeflerinden giderek uzaklaşıldığını kaydeden DiCarlo, "Bu hedeflere ulaşmak için tarafları desteklemek bizim sorumluluğumuz." dedi.