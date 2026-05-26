İşkenceci Ben-Gvir, Herzog'u hedef aldı

Haydut devlet İsrail'de Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, "İsrail toplumunun kenar mahallelerinden merkeze doğru hareket eden bir "canavarlaşma" sürecinin yaşandığını" belirtmesi tartışma oluşturdu. Herzog'un, "tutuklanan ve sorgulananların hiçbir hakkı olmadığını düşünen bir avuç insanın vahşi davranışlarına maruz kalıyoruz" ifadelerini kullandığı konuşma, işkence suçlarına imza atan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'le gerilime sebep oldu. İsrail siyasetinde, işgal altındaki Batı Şeria'daki istilacı Yahudi topluluklarından güç devşiren ve Kahanist ideolojiye sahip, Ben-Gvir'in başını çektiği marjinal aşırı sağcı partilerin son dönemde güç kazandığı ve işgal ordusu içinde de yapılandığı biliniyor. Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail devletinin yüz binlerce vatandaşını canavar olarak nitelendiren bir cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı görevine layık değildir. Nokta" tepkisini gösterdi.

Soykırımcı Itamar Ben-Gvir, sözlerinin devamında, “Teröristlere yönelik ‘kreş düzeninin’ sona erdirilmesiyle, hapishanelerin gerçek hapishanelere dönüşmesiyle cezaevlerinde öncülük ettiğim değişimlerden gurur duyuyorum” dedi. “Ve İsrail’in artık terör destekçilerine diğer yanağını çevirmemesinden de gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı. İnsan hakları örgütleri, Ben-Gvir'in bakanlığı döneminde İsrail hapishanelerinde Filistinli esirlere yönelik sistematik işkencenin arttığını ve şartların kötüleştiğini aktarıyor. Yine Ben-Gvir'in partisi Yahudi Gücü'nün milletvekili Yitzhak Kroizer, Herzog'u bu konuşma nedeniyle eleştirerek, "İsrailli vatandaşları 'canavar' olarak nitelemek sadece kırmızı çizgiyi aşmakla kalmaz, aynı zamanda milyonlarca İsraillinin yüzüne tükürmek anlamına gelir" ifadelerini kullandı. Aynı partiden milletvekili Limor Son Har-Melech de İsrail toplumu için "canavar" ifadesini kullanan cumhurbaşkanının, yalnızca tek bir siyasi kampın cumhurbaşkanı olduğunu öne sürdü. Son dönemde Ben-Gvir ve Maliya Bakanı Bezalel Smotrich korumasında istilacı Yahudi teröristlerin Batı Şeria'da yıkım ve etnik temizlik faaliyeti yürüttüğü biliniyor. Nisan ayında İtalyan dergisi L'Espresso, Batı Şeria'da artan istilacı Yahudi terörünü "İstismar" başlığıyla çarpıcı bir fotoğrafla gündeme taşımıştı.