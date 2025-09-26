İslam alimi Muhammed Emin Saraç Suriye'nin başkenti Şam'da anıldı

"Emin Saraç Hoca Efendi, son devir Osmanlı ulemasından ders almış, Türkiye'de onlarca yıl Fatih Camisi'nde tefsir, hadis ve fıkıh okutmuş büyük bir alimdir. Onu Şamlı gençlere tanıtmak ve ilim yolculuğunu aktarmak bizim için bir vazifeydi. Bu buluşmada ayrıca Türkiye ile Suriye ve Arap ülkeleri arasındaki kardeşliğin önemine işaret ettik. Gelecek İslam'ındır ve Müslümanlarındır."