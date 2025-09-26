Yeni Şafak
İslam alimi Muhammed Emin Saraç Suriye'nin başkenti Şam'da anıldı

22:3726/09/2025, Cuma
G: 26/09/2025, Cuma
AA
Türk İslam alimi Muhammed Emin Saraç
İstanbul'da Fatih Camii'nde 65 yıl boyunca tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren İslam alimi Muhammed Emin Saraç, Suriye'nin başkenti Şam'daki Kadim Tevbe Camisi'nde anıldı. Kadim Tevbe Camisi'nin imamı Muhammed Yasir Burhani, dedesinin başlattığı, babasını sürdürdüğü bu geleneği iç savaş nedeniyle devam ettiremediğini fakat yeniden devam ettireceklerini ifade etti.

Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden merhum Muhammed Emin Saraç, Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen konferansla anıldı.

Kadim Tevbe Camisi'ndeki anma programına katılan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim görevlisi Hamdi Arslan, Şubat 2021'de vefat eden Saraç'ın ilim yolculuğunu ve bıraktığı mirası Şamlı gençlere ve davetlilere anlattı.

Arslan, yaptığı açıklamada, davet üzerine geldiği Şam'da, Saraç'ın hayatını aktarmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Hamdi Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da hocası olan Saraç'ın, ilim dünyasında müstesna bir yeri bulunduğunu söyledi.

Saraç'ın 1929'da Tokat'ın Erbaa ilçesinde doğduğunu, 10 yaşında hafızlığını tamamladığını ve 1950'de Mısır'a giderek El-Ezher Üniversitesi İslam Hukuku Fakültesi'nden mezun olduğunu belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Emin Saraç Hoca Efendi, son devir Osmanlı ulemasından ders almış, Türkiye'de onlarca yıl Fatih Camisi'nde tefsir, hadis ve fıkıh okutmuş büyük bir alimdir. Onu Şamlı gençlere tanıtmak ve ilim yolculuğunu aktarmak bizim için bir vazifeydi. Bu buluşmada ayrıca Türkiye ile Suriye ve Arap ülkeleri arasındaki kardeşliğin önemine işaret ettik. Gelecek İslam'ındır ve Müslümanlarındır."
Anma programının Saraç'ın yalnızca Türkiye'de değil, İslam coğrafyasında da tanınan bir ilim ve irfan ehli olduğunu gösterdiğini dile getiren Arslan,
"ortak miras, ortak gelecek"
anlayışıyla ilim yolculuğunun genç nesillere aktarılmasının önemine dikkati çekti.

"Türkiye'den hadis alimi Saraç Hoca'yı tanıdık"

Kadim Tevbe Camisi'nin imamı Muhammed Yasir Burhani ise farklı coğrafyalardan alimlerin tanıtıldığı bu ilim meclislerinin önemine işaret ederek,
"Geçmişte Endonezya ve Hindistan'dan alimler burada anıldı. Bu kez de Türkiye'den hadis alimi Saraç Hoca'yı tanıdık."
dedi.

Burhani, dedesi merhum Şeyh Muhammed Said Burhani'nin başlattığı ve babası Şeyh Muhammed Hişam Burhani'nin sürdürdüğü bu geleneği, Suriye'deki iç savaş nedeniyle bir süre ara verdikten sonra yeniden devam ettirdiklerini söyledi.

Gençlere de seslenen Burhani,
"Bu buluşmalar, salih kişilerin örnekliğini tanımak ve onların yolundan gitmek için büyük bir fırsattır."
diye konuştu.


