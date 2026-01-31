Yeni Şafak
İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıyor: Şehit sayısı 29'a çıktı

31/01/2026, Cumartesi
İsrail, Han Yunus ve Gazze'nin kuzeyindeki saldırıların ardından Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde polis merkezini hedef aldı.
İsrail, Han Yunus ve Gazze'nin kuzeyindeki saldırıların ardından Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde polis merkezini hedef aldı.

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi.

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisi ile sağlık kaynaklarından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in sabahtan bu yana düzenlediği saldırlara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda sabah saatlerinden bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 29’a yükseldiği belirtildi.

İsrail ordusu, güneydeki Han Yunus kentinde yer alan Esda bölgesindeki yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırı insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldı.

İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıyor: Şehit sayısı 29'a çıktı
Ortadoğu
31 Ocak, Cumartesi

Nasır Hastanesi’ndeki sağlık görevlileri, saldırıda aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını aktardı.

Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi’nde bir apartman dairesini hedef alan İsrail savaş uçaklarının saldırısında ise üçü çocuk, ikisi kadın 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Polis merkezi bombalandı

Açıklamaya göre ayrıca İsrail, Han Yunus ve Gazze'nin kuzeyindeki saldırıların ardından Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde polis merkezini hedef aldı.

Merkeze düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre,13 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun ayrıca, Gazze kentinin batısındaki Nasır Mahallesi’nde bir eve düzenlediği İHA saldırısında ilk belirlemelere göre 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu saldırıyla sabah saatlerinden itibaren yaşamını yitirenlerin sayısı 29'a yükseldi.



