Dünya İsrail Başbakanı Bennettten skandal sözler Filistin devletinin kurulmasına karşıyım
ORTADOĞU

İsrail Başbakanı Bennett'ten skandal sözler: 'Filistin devletinin kurulmasına karşıyım'

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, bir Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu dile getirerek, "Başbakan olduğum sürece Oslo (Anlaşması'nın uygulanması) diye bir şey olmayacak." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İsrail Başbakanı Bennettten skandal sözler: Filistin devletinin kurulmasına karşıyım
İsrail Başbakanı Naftali Bennett açıklama yaptı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett Israel Today gazetesine verdiği demeçte, "Ben sağ kesimindenim ve duruşlarım değişmedi. Hala Filistin devletinin kurulmasına karşıyım ve devletimizi savunmaya devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

Filistin yönetiminden herhangi bir liderle bir araya gelmeye hazır olmadığını söyleyen Bennett, Filistin devleti için siyasi müzakerelere izin vermeyeceğini ileri sürdü.

Kabinesindeki dışişleri ve savunma bakanlarının Filistinli yetkililerle yaptığı görüşmelere işaret ederek, "Her iki bakanın siyasi anlamda bir adım atma yetkileri yok" diyen Bennett, "Başbakan olduğum sürece Oslo (Anlaşması'nın uygulanması) diye bir şey olmayacak." sözlerine yer verdi.

Oslo Anlaşması

Filistin ve İsrail arasındaki barış anlaşması çabalarının çerçevesini çizen Oslo Anlaşması, 13 Eylül 1993'de dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Şimon Peres ile o zaman Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) müzakereci ismi Mahmud Abbas tarafından Washington'da imzalanmıştı.

Anlaşma gereğince Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde Filistinliler için özerk yönetim kuruldu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ocak 2018'de yaptığı açıklamada, Oslo Anlaşması'nın artık "öldüğünü" söylemişti.

Yahudi aktivist: Filistinlilere yardım etmek sorumluluğumuz
DÜNYA
Yahudi aktivist: Filistinlilere yardım etmek sorumluluğumuz

Filistin Başbakanı'ndan Yahudi yerleşimcilerin Filistinlileri destekleyen aktivistlere saldırısına tepki
DÜNYA
Filistin Başbakanı'ndan Yahudi yerleşimcilerin Filistinlileri destekleyen aktivistlere saldırısına tepki

Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait 400’den fazla zeytin ağacını söktü
DÜNYA
Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait 400’den fazla zeytin ağacını söktü

İsrail zulmü devam ediyor: Şeyh Cerrah’ta bir ev daha yıkıldı
DÜNYA
İsrail zulmü devam ediyor: Şeyh Cerrah’ta bir ev daha yıkıldı
Merakla bekleniyordu

Merakla bekleniyordu

​2022 askerlik tarihleri ve yerleri belli oldu.
Yeni dönem başlıyor

Yeni dönem başlıyor

Büyükelçilik duyurdu: Türk vatandaşları vizesiz girebilecek.
İYİ Partinin iki numarası konuşma yasağını itiraf etti: CHPyi eleştiremem dilim yandı

​İsrail Başbakanı Bennett'ten skandal sözler.

Necip ​Hablemitoğlu suikastının kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır Ukrayna'da yakalandı.

​Resmi uyarı geldi: Çoğumuz okumadan kabul ediyoruz.

​Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Ayrıntılar netleşti.

​BM'den DEAŞ'ın Haseke'deki hapishane saldırısına ilişkin uyarı.

​Kuğulu Park'taki fıskiyeler dondu. Ortaya çıkan görüntü peri bacalarını andırdı.

​İstanbul Emniyeti'nden Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili açıklama geldi.

​İBB'de liyakatli ve tecrübeli isimler bir bir tasfiye edildi.

​Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bankalara çağrı yaptı.

​İdlib'deki çadır kampta babalar, gece çocuklarının donmaması için nöbet tutuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.