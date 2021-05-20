Dünya İsrail kabinesi Gazzede ateşkesi onayladı
ORTADOĞU

İsrail kabinesi Gazze'de ateşkesi onayladı

İsrail Güvenlik Kabinesi abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tek taraflı ateşkes ilan edilmesi önerisini onayladı. Söz konusu ateşkes bu gece 02:00 itibariyle başlayacak.

Haber Merkezi AA
İsrail kabinesi Gazzede ateşkesi onayladı
Arşiv

İsrail Güvenlik Kabinesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana devam eden saldırılara son verilerek ateşkese gidilmesi için yapılan oylamayı kabul ettiği bildirildi.

İsrail basınında çıkan haberlerde, ateşkesin bu gece yerel saatle 02:00'de yürürlüğe gireceği belirtildi.

Kabinenin ateşkes oylamasını oy birliğiyle kabul ettiği ve Gazze'den İsrail'e atılan roket atışlarının son bulması şartının yer aldığı ifade edildi.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonlandırılıp ateşkesi görüşmek üzere yerel saatle 19:00'da toplanmıştı.

Gazze'ye yönelik 10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın 232 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrailli Büyükelçi Filistinli mevkidaşı konuşurken salonu terk etti
DÜNYA
İsrailli Büyükelçi Filistinli mevkidaşı konuşurken salonu terk etti

Bakan Çavuşoğlu: BM sorumluluklarını yerine getiremedi
GÜNDEM
Bakan Çavuşoğlu: BM sorumluluklarını yerine getiremedi

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: Yahudileştirme etnik temizlik noktasına vardı
DÜNYA
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: Yahudileştirme etnik temizlik noktasına vardı
Abone Ol Google News
Mayıs ayında 8 metre kar

Mayıs ayında 8 metre kar

​Ekipler iş makineleri ile yolun açılması için çalışıyor.
Su tankerinde çıkanlar şaşkına çevirdi

Su tankerinde çıkanlar
şaşkına çevirdi

Tarlada takibe alınan şahıs suçüstü yakalandı.
On dakikada yan çizdi

On dakikada
yan çizdi

Kılıçdaroğlu adaylığa önce ışık yaktı sonra vazgeçti.
Aşı hızında sıçrama

Aşı hızında sıçrama

Toplam aşı sayısı 27 milyon 761 bini geçti.
Hedefe az kaldı

Hedefe az kaldı

Günlük vaka sayıları 9 binin altına düştü.
Dev koruya komşu sağlıklı evler Nişantaşı'nda

Dev koruya komşu sağlıklı evler Nişantaşı'nda

​Lüksün merkezi Nişantaşı'nda

Şeker diye ilaç içtiler

Şeker diye ilaç içtiler

Yoğun bakıma giren ikizler ilaç yüzünden ayılamıyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni'nde konuştu

'Ölene kadar koruyacağım'

'Ölene kadar koruyacağım'

Gönüllü kadın muhafızı Hatice Huveys'in Mescid-i Aksa aşkı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.