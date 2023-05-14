İsrail kadın çocuk tanımadı

İsrail ordusunun 9 Mayıs günü sabaha karşı İslami Cihad Hareketi’nin yönetici kadrosunu hedef aldığını savunarak başlattığı Gazze’ye saldırılarında ölü sayısı 33’e yükseldi. İsrail ordusu, Gazze’ye saldırı başlattığı 9 Mayıs’tan bu yana 371 hedefi vurduğunu açıkladı. Açıklamada, Filistinli grupların da bu süre zarfında Gazze’den İsrail tarafına bin 234 roket attığı kaydedildi. Ölenlerden 6’sının çocuk, 3’ünün kadın olduğu belirtilirken, 32’si çocuk 17’si kadın 147 Filistinli de işgalci gücün saldırılarında yaralandı. Öldürülenler arasında İslami Cihad yöneticilerinden 6 ismin de yer aldığı açıklandı. Filistinli direniş grupları saldırılara roket ve havan mermisi atarak karşılık veriyor. Washington yönetimi yine Tel Aviv yönetiminin saldırganlığını görmezden gelerek “İsrail’in kendini savunma hakkına” vurgu yaptı.

KADIN ÇOCUK DEMEDEN BOMBA YAĞDIRDI

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları beşinci gününde devam ederken, savaş uçaklarının vurduğu 4 ev daha yerle bir oldu. Ağırlaşan bilanço hakkında konuşan Gazze’deki Hükümet Enformasyon Dairesi Başkanı Selame Maruf, “Şu ana kadar işgal güçleri 15 binayı yıktı. Toplam 51 konut tamamen yıkılırken, 49’u oturulamaz durumda olmak üzere 940 konut da hasar gördü” açıklamasında bulundu. İşgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentinde ise İsrail askerleri düzenlediği baskında iki Filistinliyi öldürdü. Baskında, İsrail askerlerinin, Said Cihad Meşşe (32) ve Adnan el-Arac’ı (19) gerçek mermiyle başından vurarak öldürdüğü kaydedildi. Abluka altındaki Gazze’deki Filistinli gruplar, İsrail’le savaşa devam ettiklerini ve “bedeli ne olursa olsun şehitlerinin kanlarını yerde bırakmayacaklarını” açıkladı.

ATEŞKES ÇABALARI SONUÇ VERDİ

Dün akşam saatlerinde İsrail ile Gazze’deki Filistinli gruplar arasında ateşkes sağlandığı duyuruldu. Filistinli gruplara yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Mısır’ın birkaç gündür Tel Aviv ile Filistinli gruplar arasında yürüttüğü ateşkes çabaları sonuç verdi. Mısır’ın bölgede ateşkes için yeni bir öneri sunduğu ve bunun, Filistinli gruplar ile İsrail tarafından kabul edildiği aktarıldı. Ateşkes yerel saatle 20.00 itibariyle yürürlüğe girdi.

Ateşkes sağlanması öncesinde İsrail medyasında çıkan haberlere göre Mısır, İsrail’in pozisyonuna daha yakın bir ateşkes önerisi yaptı. Katar medyası ise Mısır’ın teklifinin Gazze’ye sağlık ekipmanlarının girmesi, Erez ve Kerem Shalom geçişlerinin insani yardım için açılmasını öngördüğünü bildirdi. Cuma gecesi İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile görüşen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy R. Sherman’ın ise Gazze’den atılan roketler nedeniyle Filistin tarafını kınarken, ABD’nin İsrail’in güvenliğine bağlılığını teyit ettiği ifade edildi.



