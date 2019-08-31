Dünya İsrail Lübnan sınırına askeri yığınak gönderiyor
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İsrail Lübnan sınırına askeri yığınak gönderiyor

İsrail Lübnan sınırına askeri yığınak gönderiyor

İsrail'in, Hizbullah ile artan gerilim sonrası Lübnan sınırı yakınına askeri sevkiyat yaptığı belirtildi. Çok sayıda topçu bataryası gönderilen Lübnan sınırında halihazırda bekletilen askeri araçların içinde bulunan cansız mankenler dikkati çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bölgeye çok sayıda topçu bataryası gönderiliyor.
Bölgeye çok sayıda topçu bataryası gönderiliyor.

İsrail'in Hizbullah örgütü ile artan gerilim sonrası Lübnan sınırına yakın bölgelere askeri sevkiyat yaptığı bildirildi.

  • Channel 13'ün haberinde, İsrail ordusu, bölgeye çok sayıda topçu bataryası gönderdi. Haberde, İsrail ordusunun, bölgede son dönemde artan gerilimin ardından İsrail'in kuzey sınırını güçlendirmeye karar verdiği ifade edildi.

İsrail Lübnan sınırına askeri sevkiyat gönderiyor
OYNAT 00:12
İsrail Lübnan sınırına askeri sevkiyat gönderiyor
İsrail'in Hizbullah örgütü ile artan gerilim sonrası Lübnan sınırına yakın bölgelere askeri sevkiyat yaptığı bildirildi. Bölgeye çok sayıda topçu bataryası gönderiliyor.

İbranice yayın yapan Yediot Ahranot gazetesi de, dün günün erken saatlerinde gerçekleştirilen sevkiyatın görüntülerini yayınladı. Hizbullah örgütünün kalesi olarak bilinen başkent Beyrut'un güney banliyösünde, 25 Ağustos gece saatlerinde İsrail'e ait 2 İHA düşmüştü. Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, bu saldırıların işgal anlamı taşıdığını ve bölgedeki istikrarın bozulduğunu söylemişti.

Askeri araçlara vitrin mankeni

Lübnan ve İsrail merkezli kaynakların aktardığı fotoğraflarda, askeri araçların içinde gerçek askerler yerine askeri kamuflaj giydirilmiş vitrin mankenleri olması dikkat çekti. İsrail'in bu adımı sosyal medyada dalga konusu oldu.

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