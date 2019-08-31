İsrail Lübnan sınırına askeri yığınak gönderiyor

İsrail'in Hizbullah örgütü ile artan gerilim sonrası Lübnan sınırına yakın bölgelere askeri sevkiyat yaptığı bildirildi.

Channel 13'ün haberinde, İsrail ordusu, bölgeye çok sayıda topçu bataryası gönderdi. Haberde, İsrail ordusunun, bölgede son dönemde artan gerilimin ardından İsrail'in kuzey sınırını güçlendirmeye karar verdiği ifade edildi.

İbranice yayın yapan Yediot Ahranot gazetesi de, dün günün erken saatlerinde gerçekleştirilen sevkiyatın görüntülerini yayınladı. Hizbullah örgütünün kalesi olarak bilinen başkent Beyrut'un güney banliyösünde, 25 Ağustos gece saatlerinde İsrail'e ait 2 İHA düşmüştü. Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, bu saldırıların işgal anlamı taşıdığını ve bölgedeki istikrarın bozulduğunu söylemişti.

خلصنا المزح بموضوع الجيب ✋

هذه الفضيحة كفيلة بإسقاط رؤوس كبيرة في جيشكم !! لأنها تدل عن "غباء وحمق"

لأنكم لم تتعلموا بعد انكم بمواجة رجال لديهم من الحكمة والحرفية والشجاعة والإيمان مايكفي لهزيمتكم !!#انضبوا

وضبوا تماثيلكم .. هالحركات حتى الأطفال بلعبة الغميضة ما بيعملوها ✋ pic.twitter.com/0FqVHC0hF9 — علي شعيب 🇱🇧 (@ali_shoeib1) 29 Ağustos 2019

Askeri araçlara vitrin mankeni

Lübnan ve İsrail merkezli kaynakların aktardığı fotoğraflarda, askeri araçların içinde gerçek askerler yerine askeri kamuflaj giydirilmiş vitrin mankenleri olması dikkat çekti. İsrail'in bu adımı sosyal medyada dalga konusu oldu.

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