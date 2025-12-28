İsrail'de ezan okunmasının yasaklanmasını öngören yasa tasarısı

İsrail'deki Yahudi Gücü partisinin, işgal altındaki Filistin topraklarında camilerden ezanın hoparlörle okunmasını yasaklamayı öngören yasa tasarısını Meclis'e sunduğu bildirildi. Ben-Gvir sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İsrail halkını rahatsız eden, camilerdeki hoparlörlerden kaynaklanan mantıksız gürültünün azaltılmasına yönelik bir politikaya öncülük etmekten gurur duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in partisi Yahudi Gücü'nün 1948'te işgal edilen Filistin topraklarında camilerden ezanın hoparlörle okunmasını yasaklamayı öngören yasa tasarısını Meclis'e sunduğu bildirildi.
İsrail'in Kanal 14 televizyonunda yer alan haberde, konuya ilişkin bilgi verildi.
Haberde, yaklaşık 8 yıl önce ezan sesine yönelik girişimin ardından Yahudi Gücü Partisinin, camilerde hoparlör kullanımını yasaklamaya yönelik yeni bir girişimin duyurusunu yaptığı kaydedildi.
Partinin, 1948'te işgal edilen Filistin topraklarındaki hiçbir camide izinsiz hoparlör sistemi kurulmaması ve çalıştırılmamasını öngören yasa tasarısını Meclis'e sunduğu bildirildi.
Partinin ayrıca bu konudaki denetimlerin sıkılaştırılması ve ağır para cezalarının uygulanmasını da önerdiği aktarıldı.
Söz konusu öneriye göre, esas olan hoparlörlerin kullanımının yasaklanması olacağı; iznin ise gürültü seviyesi, caminin konumu, yerleşim alanlarına yakınlığı ve sesin sakinler üzerindeki etkisi gibi kriterler üzerinden değerlendirileceği ifade edildi.
İsrail polisi, haziran ayında aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in direktifleri doğrultusunda, 3 camide ezanları susturmak için yaptırım raporu düzenlemişti.
İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre, Ramle ve Lid (Lod) şehirlerindeki camilerden okunan ezanlar nedeniyle gürültü şikayeti yapıldığı gerekçesiyle inceleme başlatılmıştı.
"Mantıksız Gürültü"
Ben-Gvir, Aralık 2024'te de özellikle Araplar ile Yahudilerin karışık olarak yaşadığı şehirlerde bulunan camilerdeki hoparlörlere el konulması talimatı vermişti.
Batı ülkelerinin ve bazı Arap ülkelerinin ezan sesine kısıtlama getirdiğini belirten Ben-Gvir, kendisinin de böyle bir yasak getirilme arzusunda olduğuna işaret etmişti.