UNRWA Genel Komiseri: Gazze'de yağmur sefalet ve ölüm demek

20:1628/12/2025, Pazar
UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini
UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, sosyal medyadan Gazze'de yaşananlara ilişkin açıklama yaptı. Lazzarini, Gazze Şeridi'ndeki şiddetli sağanak ve fırtınanın daha fazla sefalet, umutsuzluk ve ölüm anlamına geldiğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze için yağmurun
"sefalet ve ölüm"
anlamına geldiği değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in ablukayı sürdürdüğü Gazze'de, şiddetli sağanak ve fırtına, derme çatma çadırlarda yaşayan binlerce Filistinlinin çilesini daha da derinleştirdi.

Lazzarini, X hesabından yaptığı açıklamada, sert kış koşullarının, Gazze'de iki yıldan fazla süredir devam eden sıkıntıları daha da artırdığını, insanların enkazın ortasında yıpranmış ve su dolu çadırlarda yaşadığını belirtti.

Lazzarini, Gazze Şeridi'nde daha fazla yağmurun daha fazla sefalet, umutsuzluk ve ölüm anlamına geldiğini ifade etti.

Gazze'ye gerekli miktarda yardım ulaşmadığına işaret eden Lazzarini, ablukanın kaldırılması halinde UNRWA'nın yardım çalışmalarını ikiye katlayabileceğini kaydetti.

Filistin hükümeti, Gazze Şeridi'nde olumsuz hava koşullarının ağırlaştırdığı insani krizde, yerinden edilenlerin acil barınma ihtiyacını karşılamak için yaklaşık 200 bin prefabrik konuta ihtiyaç duyulduğunu açıklamıştı.




