Katil İsrail’den yeni hamle: Suriye’nin güneyinde dikkat çeken değişiklik

Ordudan yapılan açıklamada, 55. Tugay'ın Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi, Lübnan ve Suriye'de "faaliyet gösterdiği" kaydedildi.

İlerleyen günlerde, Suriye'nin güneyi ve Golan Tepeleri'ndeki işgal edilmiş topraklara başka bir birliğin konuşlandırılacağı aktarıldı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ordusunun, rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül'e kadar Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ordusunun, rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül'e kadar Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

İsrail ile Suriye arasında bir "güvenlik anlaşması" için müzakerelerin devam ettiği ileri sürülüyor.