Şiddetli yağış nedeniyle Gazze Şeridi'nde çadırlar su altında kaldı

20:5225/11/2025, Salı
AA
<p>Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesindeki çadırları su bastı</p>
Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde sağanak yağış nedeniyle yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı birçok çadırı su bastı. Yağış sonrası su ve çamur birikintilerinin oluştuğu bölgede, İsrail saldırıları sonucu evleri yıkılan Filistinliler olumsuz hava koşullarıyla da mücadele ediyor.

#Gazze
#Çadır
#Baskın
