Terör devleti İsrail’in sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Akdeniz’de seyrini sürdürüyor.

Onlarca gemiden oluşan filo, özellikle tıbbi yardım malzemeleri taşırken, bugüne kadar Gazze’ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük insani yardım filosu olma özelliğini taşıyor. Filonun adı “Sumud”, Arapça’da “kararlılık” ve “sarsılmaz azim” anlamına geliyor ve Filistin halkının 1967’den bu yana işgale karşı direnme sembolü olarak kullanılıyor.

Hastaneler alarma geçirildi

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, filonun Gazze’ye yaklaşması sebebiyle Assuta Aşdod, Shamir Tıp Merkezi ve diğer bazı güney hastaneleri Sağlık Bakanlığı tarafından yüksek alarma geçirildi.

Haberlerde bu önlemin filonun varışı sırasında olası yaralanmalara karşı alınmış bir tedbir olarak gösterilirken; filonun gelişinin Yom Kippur’a denk gelmesi, hastanelerde personel sayısının zaten az olması nedeniyle lojistik açıdan ek bir zorluk meydana getirdiği belirtildi.

İsrail, Sumud Filosu'na saldıracak mı?

Haberlerde, işgalci İsrail ordusunun olası bir müdahale için hazırlık yaptığı da belirtildi.

İşgal ordusunun, Shayetet 13 komandoları dahil olmak üzere deniz kuvvetleri, gemilerin ele geçirilmesini simüle eden tatbikatlar yaptığı kaydedildi.

Filonun yaklaşık 50 gemiden oluştuğu tahmin ediliyor.

İsrail'den filoya saldırı

Filonun organizatörleri, yolculukları sırasında bazı engellemelerle karşılaştıklarını ve Yunanistan kıyılarında dronlar ve patlamalar gördüklerini belirtiyor. İletişim sistemlerinde engelleme yaşandığı ve bazı anlarda ABBA şarkılarının radyolarına yansıtıldığı iddia edildi. Organizatörler, bu psikolojik operasyonlara rağmen kararlılıkla yollarına devam edeceklerini açıkladı.

Öte yandan İsrail, 24 Eylül'de Küresel Sumud Filosu'na Yunanistan'ın arama-kurtarma (SAR) sorumluluk sahasında İHA'larla saldırı düzenlemişti.

Küresel Sumud Filosu, insani yardım ve sarsılmaz kararlılık sembolü olarak, Gazze’ye ulaşmak ve bölgedeki sivillere destek sağlamak amacıyla hareket etmeye devam ediyor.







