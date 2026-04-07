İsrail'den Yunanistan'a 757 milyon dolarlık roketatar anlaşması

00:087/04/2026, Salı
AA
PULS roketatar sistemleri Yunan ordusuna tedarik edilecek.
İsrail Savunma Bakanlığı, Yunan ordusuna Elbit Systems üretimi PULS tipi çoklu roketatar sistemlerinin tedariki için yaklaşık 757 milyon dolarlık anlaşma imzalandığını açıkladı. Anlaşma, sistemlerin bir kısmının Yunanistan’da üretilmesini ve uzun vadeli bakım sürecini de kapsıyor.

İsrail Savunma Bakanlığı, Yunan ordusuna Elbit Systems tarafından üretilen PULS (Çok amaçlı fırlatma sistemi) tipi çoklu roketatar sistemleri tedarik edilmesini sağlamak için 2,3 milyar şekel (Yaklaşık 757,84 milyon dolar) değerinde anlaşma imzalandı.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Yunanistan'a PULS tedariki için başkent Atina'da imza töreni düzenlendiği belirtildi.

Anlaşmanın tutarı 757,84 milyon dolar

Açıklamada, anlaşma kapsamında Elbit Systems tarafından üretilen PULS tipi çoklu roketatar sistemlerinin, Yunan ordusuna 2,3 milyar şekel (Yaklaşık 757,84 milyon dolar) karşılığında tedarik edileceği vurgulandı.

Anlaşmanın PULS'un bazı bileşenlerinin Yunanistan'da üretilmesini de içerdiğine işaret edilen açıklamada, dört yıllık bir uygulama sürecinin ardından 10 yıllık bir destek ve bakım dönemini kapsayacağı kaydedildi.

Yunanistan'dan 28 milyar euro harcama hedefi

Aralık 2025'te İsrail'den 36 adet PULS sisteminin alımını onaylayan Yunanistan, 2036 yılına kadar silahlı kuvvetlerini modernize etmek için yaklaşık 28 milyar euro harcayacağını açıklamıştı.

Yunanistan ayrıca İsrail ile 3 milyar euroluk bir hava savunma ve füze kalkanı geliştirilmesi konusunda görüşmeler yürütüyor.



