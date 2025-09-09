Yeni Şafak
İsrail'e darbe üstüne darbe: 'Büyükelçilik Tel Aviv'den çıkarılmalı Filistin bizi bekliyor'

09:349/09/2025, mardi
AA
İspanya Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz.
İspanya Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz, "İspanya Büyükelçiliği, Tel Aviv'den çıkarılmalı. Filistin, bizi bekliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakından Diaz, ülkesinin İsrail'e yönelik yaptırımlarını duyurmasının ardından Bluesky sosyal paylaşım platformundan mesaj yayımladı.


Diaz, mesajında "İspanya Büyükelçiliği, Tel Aviv'den çıkarılmalı. Filistin, bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.


Başbakan Pedro Sanchez'in, Gazze'deki soykırımından dolayı İsrail'e 9 maddelik yaptırım kararını açıklamasına ilişkin Diaz, "Bunun için hükümetteyiz. Geçen hafta bunu ortağımıza (koalisyonun büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi) ilettik. Ülkemiz, soykırımı durdurmak için daha fazlasını yapmalıydı" görüşünü paylaştı.


Diaz, Filistin'e verdikleri destek ve İsrail'e yaptırım uygulamaları için hükümetlere baskı kuran sivil toplum kuruluşlarına da teşekkür etti.


İspanya Kültür Bakanı, İsrail'in uluslararası etkinliklerin dışında bırakılması gerektiğini söyledi

Sumar ittifakından Kültür Bakanı Ernest Urtasun da İspanya devlet televizyonu RTVE'ye verdiği demeçte, hükümetin İsrail'e yaptırım kararlarını çok olumlu ve güçlü bulduğunu vurguladı.


Urtasun, İsrail ile tüm ilişkilerin kesilmesi ve İspanya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Ana Salomon Perez'in geri çekilmesini de yaptırım paketine dahil etmek istediklerini ancak hükümetin büyük ortağının bunu kabul etmediğini dile getirdi.


İspanya Kültür Bakanı, İsrail'in Eurovision şarkı yarışması gibi uluslararası tüm etkinliklerin dışında bırakılması gerektiğini söyledi.


İspanya Başbakanı Sanchez, sabah yaptığı açıklamada, İsrail'e silah ambargosunu yasal olarak pekiştiren Kraliyet kararnamesinin onaylanması ve Gazze Şeridi'nde soykırım, insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarına doğrudan katılan tüm kişilerin İspanya'ya girişlerinin yasaklanması başta olmak üzere İsrail'e karşı 9 maddelik yaptırım kararını duyurmuştu.


Sanchez'in açıklamalarının ardından İsrail hükümeti de İspanya hükümetinden Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz ile Gençlik ve Çocukluk Bakanı Sira Rego'nun (Filistin kökenli) ülkeye girişinin yasaklandığını açıkladı.


