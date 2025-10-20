İsrail'in ateşkese rağmen Filistinli gazeteciyi katletti

Filistinli gazeteci Ebu Mutayr İsrail saldırısında hayatını kaybetti. İsrail 7 Ekim'den bu yana 250'den fazla gazeteciyi katletti.
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr Belah ve Zevayide bölgelerine saldırılar düzenledi. Saldırılarda, PMP Medya kurumunda görev yapan Filistinli gazeteci Ahmed Ebu Mutayr yaşamını yitirdi.
Yerel kaynaklara göre, İsrail güçleri Zevayide’de basın mensuplarının kullandığı bir binayı hedef aldı. Saldırı sonucu biri gazeteci olmak üzere iki kişi hayatını kaybetti, binada ve gazetecilerin ekipmanlarında ağır hasar meydana geldi.
Mutayr’in cenazesi, Deyr Belah’taki Aksa Şehitleri Hastanesinden alınarak toprağa verildi. Cenazeye katılan ailesi ve meslektaşları büyük üzüntü yaşadı.
Gazetecilerin hedef alınması, ateşkes sürecinde İsrail’in Gazze’deki sivil ve basın kuruluşlarına yönelik saldırılarını yeniden gündeme getirdi.