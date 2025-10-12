Filistinli gazeteci Salih Caferavi İsrailli çeteler tarafından yedi kurşunla şehit edildi

Gazze'deki soykırımı dünyaya duyuran Filistinli gazeteci Salih Caferavi, İsrailli işbirlikçi silahlı çeteler tarafından şehit edildi. Çetelerin sıfır mesafeden açtığı ateş sonucu Caferavi'nin vücudunda yedi kurşun bulundu. Caferavi, gece saatlerinde sağlanan ateşkesi sokak sokak dolaşıp, "Savaş bitti, ateşkes sağlandı" şeklinde bağırarak Gazze halkına duyurmaya çalışmıştı. Öte yandan Meta'nın, şehit olmasının hemen ardından Caferavi'nin Instagram profilini sildiği de ortaya çıktı.
Gazze'de ateşkes sağlanmasına rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor.
Hamas bahanesiyle sivil halka yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, gazetecileri de hedef alıyor.
İsrail ile çalışan hain gruplar, aralarında Salih Caferavi'nin de bulunduğu bir grup gazeteciyi hedef aldı.
Hain çeteler yedi kurşunla Caferavi'yi şehit etti
Caferavi, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'deki soykırımını takip etti, vahşetlerini belgeledi ve savaş suçlarını tüm dünyanın görmesi için ifşa etti.
Hatta Caferavi bu yüzden İsrail'in kırmızı listesine eklendiğini de duyurmuştu.
Meta, Caferavi'nin profilini sildi
Caferavi'nin şehit edilmesi Filistin meselesine gönül vermiş herkesi yasa boğarken, Meta da büyük bir skandala imza attı.
İsrail'in Gazze'deki soykırım saldırılarını görmezden gelen, Filistin ve Hamas'a sansür uygulayan Meta, Filistinli gazeteci Caferavi'nin Instagram hesabını şehit olmasının hemen ardından sildi.
İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana 250'den fazla gazeteciyi şehit etti.