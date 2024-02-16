İsrail'in 'Nasır Hastanesi'nde savaşçıları gözaltına aldık' iddiasına Hamas'tan tepki: Savaş suçlarını meşrulaştırmaya çalışıyor

"Birçok kez Birleşmiş Milletler (BM) ve ilgili kuruluşlara, hastaneleri denetlemek ve işgal söyleminin yalanlarını tespit etmek üzere uluslararası bir komite kurmaları yönünde çağrıda bulunduk ancak talebimize herhangi bir yanıt gelmedi."