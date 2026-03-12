ISW açıkladı: İran boğaza sınırlı mayın yerleştirdi

Yeni Şafak
ABD merkezli Savaş Araştırmaları Enstitüsü: İran, Hürmüz Boğazı'na 10'dan az mayın yerleştirdi
ABD merkezli Savaş Araştırmaları Enstitüsü: İran, Hürmüz Boğazı'na 10'dan az mayın yerleştirdi

ABD merkezli Savaş Araştırmaları Enstitüsü (ISW), İran'ın, Hürmüz Boğazı'na 10'dan az deniz mayını yerleştirdiğini, olası siyasi ve ekonomik maliyetler nedeniyle boğaza toplu şekilde mayın döşemekten kaçındığını belirtti.

ISW tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'na 10'dan az mayın döşediği ifade edildi.

Açıklamada, İran'ın boğaza toplu şekilde mayın yerleştirmekten siyasi ve ekonomik sonuçlarından çekindiği için kaçındığı kaydedildi.

Hürmüz Boğazı'na geniş çapta mayın döşenmesinin, yalnızca yabancı gemileri değil tüm deniz trafiğini ciddi şekilde aksatabileceğine dikkati çekilen açıklamada, bunun, İran'ın Çin ile ilişkilerini olumsuz etkileyebileceği ve petrol gelirlerine büyük ölçüde bağımlı Irak ekonomisine zarar verebileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) dünkü açıklamasında, Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait 16 mayın döşeme gemisinin imha edildiğini bildirmişti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.



