ISW açıkladı: İran boğaza sınırlı mayın yerleştirdi

ISW tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'na 10'dan az mayın döşediği ifade edildi.

Açıklamada, İran'ın boğaza toplu şekilde mayın yerleştirmekten siyasi ve ekonomik sonuçlarından çekindiği için kaçındığı kaydedildi.

Hürmüz Boğazı'na geniş çapta mayın döşenmesinin, yalnızca yabancı gemileri değil tüm deniz trafiğini ciddi şekilde aksatabileceğine dikkati çekilen açıklamada, bunun, İran'ın Çin ile ilişkilerini olumsuz etkileyebileceği ve petrol gelirlerine büyük ölçüde bağımlı Irak ekonomisine zarar verebileceği değerlendirmesinde bulunuldu.