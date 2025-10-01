Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İtalya’nın en büyük sendikasından Küresel Sumud Filosu’na destek için cuma günü genel grev çağrısı

İtalya’nın en büyük sendikasından Küresel Sumud Filosu’na destek için cuma günü genel grev çağrısı

Nisa Nur Çavuşoğlu
Nisa Nur Çavuşoğlu
23:401/10/2025, Çarşamba
G: 1/10/2025, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber
İtalya’nın en büyük sendikasından Küresel Sumud Filosu’na destek için cuma günü genel grev çağrısı
İtalya’nın en büyük sendikasından Küresel Sumud Filosu’na destek için cuma günü genel grev çağrısı

İtalya’nın en büyük sendikalarından İtalya Genel İşçi Konfederasyonu (CGIL) ve Unione Sindacale di Base (USB), İsrail'in Sumud Filosu'na olan saldırısı sonrası grev kararı aldı.

İtalya’daki en fazla üyesi olan İtalya Genel İşçi Konfederasyonu (CGIL) ve Unione Sindacale di Base (USB), Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu’na yönelik müdahalelere tepki olarak 3 Ekim Cuma günü ülke çapında genel grev çağrısında bulundu.

Sendikalar, “Şimdi her şeyi durdurmanın vakti” sloganıyla yapılan çağrının, yalnızca sembolik bir protesto değil, aynı zamanda sürekli bir mobilizasyonun başlangıcı olduğunu vurguluyor.

İtalya’da ayrıca Napoli dahil birçok kentte İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na müdahalesi protesto edildi. Gösteriler, Napoli’de tren seferlerini durdurdu.

Liman çalışanları önceden duyurmuştu

İtalya’daki liman çalışanları, Global Sumud Filosu’nun Gazze’ye insani yardım ulaştırmasını desteklemek amacıyla grev tehdidinde bulundu. Sendikalar, filonun gıda ve temel ihtiyaç malzemelerini ulaştırmasının engellenmesini “savaş suçu” olarak nitelendirmişti.



#Sumud Filosu
#İtalya
#Avrupa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cumhuriyet Bayramı tatili 2025: 28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi? Kamu, özel sektör, okullar ve bankalar tatil mi? İşte tarihler