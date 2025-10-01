İtalya’nın en büyük sendikasından Küresel Sumud Filosu’na destek için cuma günü genel grev çağrısı

İtalya’daki en fazla üyesi olan İtalya Genel İşçi Konfederasyonu (CGIL) ve Unione Sindacale di Base (USB), Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu’na yönelik müdahalelere tepki olarak 3 Ekim Cuma günü ülke çapında genel grev çağrısında bulundu.

Sendikalar, “Şimdi her şeyi durdurmanın vakti” sloganıyla yapılan çağrının, yalnızca sembolik bir protesto değil, aynı zamanda sürekli bir mobilizasyonun başlangıcı olduğunu vurguluyor.