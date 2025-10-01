İtalya’nın en büyük sendikasından Küresel Sumud Filosu’na destek için cuma günü genel grev çağrısı

İtalya’nın en büyük sendikalarından İtalya Genel İşçi Konfederasyonu (CGIL) ve Unione Sindacale di Base (USB), İsrail'in Sumud Filosu'na olan saldırısı sonrası grev kararı aldı.
İtalya’daki en fazla üyesi olan İtalya Genel İşçi Konfederasyonu (CGIL) ve Unione Sindacale di Base (USB), Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu’na yönelik müdahalelere tepki olarak 3 Ekim Cuma günü ülke çapında genel grev çağrısında bulundu.
Sendikalar, “Şimdi her şeyi durdurmanın vakti” sloganıyla yapılan çağrının, yalnızca sembolik bir protesto değil, aynı zamanda sürekli bir mobilizasyonun başlangıcı olduğunu vurguluyor.
İtalya’da ayrıca Napoli dahil birçok kentte İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na müdahalesi protesto edildi. Gösteriler, Napoli’de tren seferlerini durdurdu.
Liman çalışanları önceden duyurmuştu
İtalya’daki liman çalışanları, Global Sumud Filosu’nun Gazze’ye insani yardım ulaştırmasını desteklemek amacıyla grev tehdidinde bulundu. Sendikalar, filonun gıda ve temel ihtiyaç malzemelerini ulaştırmasının engellenmesini “savaş suçu” olarak nitelendirmişti.