Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Asya
Japonya’da 5.7 büyüklüğünde deprem

Japonya’da 5.7 büyüklüğünde deprem

13:0925/11/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Kumamoto eyaletindeki Aso bölgesinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kumamoto eyaletindeki Aso bölgesinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Japonya’da merkez üssü Kumamoto eyaletinin Aso bölgesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Kumamoto eyaletindeki Aso bölgesinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saat ile 18.01’de kaydedilen sarsıntının 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği aktarıldı. Kumamoto’nun yanı sıra Oita, Ehime ve Fukuoka eyaletlerinde de hissedilen depremin ardından tsunami riskinin oluşmadığı açıklandı.

Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı sonrasında Kumamoto eyaletinin Aso bölgesinde büyüklükleri 2 ila 3.3 arasında değişen 6 artçı sarsıntı meydana geldiği bildirildi.



#Japonya
#Kumamoto
#Deprem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ KURA SONUÇ TARİHİ 2025: TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? 1+1 ve 2+1 daireler...