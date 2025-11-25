Japonya’da 5.7 büyüklüğünde deprem

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Kumamoto eyaletindeki Aso bölgesinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saat ile 18.01’de kaydedilen sarsıntının 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği aktarıldı. Kumamoto’nun yanı sıra Oita, Ehime ve Fukuoka eyaletlerinde de hissedilen depremin ardından tsunami riskinin oluşmadığı açıklandı.