Kahramanmaraş’ta ağır hasarlı binaların yıkımında sona gelindi

11:0725/11/2025, Salı
IHA
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası hasarlı binaların yıkımında sona gelindi. Mahkemelik olduğu için ertelenen binaların da çıkan kararların ardından yıkımlarına geçildiği, dava aşamaları bittikçe yıkımların süreceği bildirildi.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören binaların yıkımlarında sona gelindi. Şehir genelinde yürütülen çalışmalarda yıkımların büyük bölümünün tamamlandığı, kalan yapıların da kısa sürede kaldırılmasının hedeflendiği bildirildi. Deprem sonrası yıkım kararlarına itiraz eden yapı sahipleri nedeniyle bir süre duraksayan bazı dosyaların da mahkeme aşamalarının tamamlanma noktasına geldiği öğrenildi. Kalan sınırlı sayıdaki yapının da ihale ve teknik işlemler tamamlandıkça yıkılmaya devam ettiği kaydedildi. Yıkımların bitmesiyle birlikte rezerv alanların, dönüşüm bölgeleri ve yeniden imar planlarının uygulama aşamasının hız kazanacağı ifade edildi.




ŞEHİR MİMARİSİ ÜÇ YILDA HIZLA YÜKSELİYOR

Zeynel Abidin adlı vatandaş, "Yeni binalar çok güzel, modern ve estetik. 3 yıl gibi bir süre geçti, hızla yükseliyor binalar. Biraz toz toprak oluyor, onlara da katlanmamız lazım. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim" dedi.


Feramuz Ağcakoyunlu adlı vatandaş ise, "Bir yandan yıkılıp, bir yandan yapılıyor. Burası mahkemelikti. Şimdiye biterdi, itiraz edilmişti, şu anda yıkılıyor ve yeniden yapılacak. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Başka bir ülke bu duruma getiremezdi. Amerika’daki selde kendi haline bıraktı ama bizim devletimiz koştu, yanımızdaydı" ifadelerini kullandı.

#KAHRAMANMARAŞ
#DEPREM
#HATAY
