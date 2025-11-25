Kahramanmaraş’ta ağır hasarlı binaların yıkımında sona gelindi

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören binaların yıkımlarında sona gelindi. Şehir genelinde yürütülen çalışmalarda yıkımların büyük bölümünün tamamlandığı, kalan yapıların da kısa sürede kaldırılmasının hedeflendiği bildirildi. Deprem sonrası yıkım kararlarına itiraz eden yapı sahipleri nedeniyle bir süre duraksayan bazı dosyaların da mahkeme aşamalarının tamamlanma noktasına geldiği öğrenildi. Kalan sınırlı sayıdaki yapının da ihale ve teknik işlemler tamamlandıkça yıkılmaya devam ettiği kaydedildi. Yıkımların bitmesiyle birlikte rezerv alanların, dönüşüm bölgeleri ve yeniden imar planlarının uygulama aşamasının hız kazanacağı ifade edildi.













ŞEHİR MİMARİSİ ÜÇ YILDA HIZLA YÜKSELİYOR





Zeynel Abidin adlı vatandaş, "Yeni binalar çok güzel, modern ve estetik. 3 yıl gibi bir süre geçti, hızla yükseliyor binalar. Biraz toz toprak oluyor, onlara da katlanmamız lazım. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim" dedi.



