Balıkesir Sındırgı’da deprem konutları projesinde ilk adım atılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilecek proje kapsamında, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Sındırgı’nın Çavdaroğlu Mahallesi’nde 135 afet konutu inşa edilecek. Bunun yanı sıra, Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinin köylerinde 385 köy evi ve 11 iş yeri olmak üzere toplam 531 bağımsız bölüm yapılacak.