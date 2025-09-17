Yeni Şafak
Balıkesir Sındırgı’da deprem konutları projesinde ilk adım atılıyor

15:0017/09/2025, Çarşamba
AA
Deprem konutları hızla yükseliyor.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yapılacak ilk deprem konutlarının temeli yarın atılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilecek proje kapsamında, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Sındırgı’nın Çavdaroğlu Mahallesi’nde 135 afet konutu inşa edilecek. Bunun yanı sıra, Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinin köylerinde 385 köy evi ve 11 iş yeri olmak üzere toplam 531 bağımsız bölüm yapılacak.

Depremin hemen ardından bölgeye giderek incelemelerde bulunan Bakan Murat Kurum, afetzedelere verdiği “1,5 ay içinde temeller atılacak” sözünü tutuyor. Yarın düzenlenecek temel atma törenine Bakan Kurum da katılacak.

1 Yıl İçinde Teslim Edilecek

Çavdaroğlu Mahallesi’nde yapımı devam eden TOKİ konutlarından 100 daire de depremzede hak sahiplerine teslim edilecek. Planlamaya göre, yeni inşa edilecek afet konutları ve köy evlerinin 1 yıl içerisinde tamamlanarak hak sahiplerine verilmesi hedefleniyor.




