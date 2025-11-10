Deprem konutları yükseldi: Hatay'da kiralar 5 bin liraya kadar düştü

Bugün Hatay sokaklarında dolaşırken, bir yandan yükselen yeni konutların, bir yandan da geçmişle bağını koruyan restorasyon çalışmalarının izlerine rastlanıyor. Yetkililer, yıl sonuna kadar 86 bin konutun teslim edileceğini, toplamda ise 153 bin konutun Hataylılara ulaştırılmış olacağını belirtiyor. Şu anda yaklaşık 350 bin Hataylı sağlam ve güvenli konutlarda yaşamaya başlamış durumda.





KİRALAR 5 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

Deprem sonrası 333 bin bağımsız bölümün enkazı kaldırıldı. Deprem konutlarının peyderpey teslim edilmesiyle birlikte kira fiyatlarının başlangıcı 5 bin TL’ye kadar düştü. Yetkililer, hak sahiplerine yıl sonuna kadar tüm konutların teslim edileceğini ve konteyner kentlerin yıl sonu itibarıyla tamamen kaldırılmış olacağını ifade ediyor. Ayrıca, 125 bin 565 olan göç sayısının önümüzdeki yıl 50 bine kadar düşmesi bekleniyor. “Bu şehirde her vatandaşımızın bir hikayesi, bir hatırası var” diyen yetkililer, çalışmaların sadece fiziki bir inşa değil, aynı zamanda bir “hatırayı yeniden kurma” süreci olduğunu vurguluyor.





HATIRALAR ATATÜRK CADDESİ’NDE

Şehrin simgesi haline gelen Atatürk Caddesi, yeni dönemde Hatay’ın kültürel yaşamının kalbi olacak şekilde planlanıyor. Caddenin alışverişin, buluşmaların ve hatıraların yeniden yaşandığı bir alan haline gelmesi hedefleniyor. Gençler için kafeler, kütüphaneler, dinlenme alanları tasarlanıyor. Bağımsızlığın sembolü olan eski meclis binası ise müze olarak restore edilip hizmete açılacak.





TARİHİ DOKU YENİDEN CANLANIYOR

Hatay’ın tarihi dokusu da yeniden canlandırılıyor. Habibi Neccar Camii, Uzun Çarşı, Uslu Caddesi ve Kemal Paşa Mahallesi çevresinde yürütülen tarihi ihya projeleri, kentin geçmişine sadık kalınarak ilerliyor. “Nakış işler gibi çalışıyoruz” diyen yetkililer, her taşın, her sokak dokusunun özenle planlandığını ifade ediyor.





HUZUR ASİ’DE OLACAK

Şehrin kalbinden geçen Asi Nehri de yeniden hayat buluyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Devlet Su İşleri tarafından yürütülen yaklaşık 18 milyar liralık dere ıslahı projesi, hem zemin güçlendirmesini hem de çevre düzenlemesini kapsıyor.





DEV YATIRIMLAR

Deprem sonrası Hatay’da sadece konutlar değil, kentin tüm yaşam damarları yeniden inşa ediliyor. Son iki yılda sağlık projelerine 16,2 milyar TL, eğitim projelerine 9,75 milyar TL, ulaştırma ve altyapı projelerine 133,5 milyar TL’yi aşan, kültür ve turizm projelerine

2,2 milyar TL’yi aşan yatırım yapıldı. Ayrıca tarım ve orman projelerine 1,8 milyar TL tutarında yatırım ve

hibe desteği sağlandı.





YENİDEN YAPILANDIRILIYOR

Depremin yarattığı büyük yıkımın ardından, devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğu vurgulanıyor. Valilik, AFAD ve iletişim operatörleri arasında yürütülen koordinasyon sayesinde, altyapıdan iletişime kadar pek çok alanda güvenlik önlemleri yeniden yapılandırılıyor.





HABİB-İ NECCAR CAMİİ’NDE EZAN SESLERİNE AZ KALDI

Kur’an-ı Kerim’de yer alan ve Hristiyanlık inanışına göre Hz. İsa’nın havarilerinin gelmesiyle ona ilk inanan ve bu uğurda canını veren bir Antakyalının adını taşıyan Habib-i Neccar Camii’nde deprem sonrası ivedilikle başlatılan ihya çalışmalarında, yapının depremsellik etkileri dikkate alınarak gelecekte oluşabilecek sarsıntılarda benzer hasarların önlenmesi amacıyla titiz bir süreç izlendi ve çalışmalar tamamlandı. Camideki hasarların giderilmesi için orijinal mimari dokusuna zarar verilmeden, güncel mühendislik teknikleriyle onarım işlemleri gerçekleştirildi. Özellikle zemin döşemeleri orijinal malzemelere uygun olarak yenilendi, yalıtım ve temel iyileştirmeler yapıldı. Caminin kubbesi aslına uygun şekilde yeniden inşa edildi. Minaresi özgün dokusuyla ayağa kaldırıldı. Mihrap, iç süslemeler ve kalem işleri, geleneksel Türk-İslam sanatının zarafetiyle yeniden hayat buldu. Habib-i Neccar Camii’nde yeniden yankılanacak ezan sesi, sadece bir şehrin değil, bir medeniyetin yeniden ayağa kalkışının sesi olacak.



