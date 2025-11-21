Yeni Şafak
Bangladeş'te 5,5 büyüklüğünde deprem

Deprem yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Bangladeş'in Narsingdi bölgesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Narsingdi'nin yaklaşık 14 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

Açıklamaya göre, 5,5 büyüklüğündeki deprem yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.


Depreme ilişkin henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.




