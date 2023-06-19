Kadın ve çocukları kilitlemişler

Geçen hafta çarşamba günü Yunanistan karasularında seyrederken, Yunan sahil güvenliği ve Frontex gözetiminde zorla geri ittirilen ve kısa süre sonra batan balıkçı teknesinde bulunan 750’ye yakın düzensiz göçmen arasında 300 civarında Pakistan vatandaşının bulunduğu iddia edildi. İngiliz ve Pakistan medyasında yer alan haberlere göre, Pakistan vatandaşı olan düzensiz göçmenlere teknede kötü muameleye maruz kaldığı ve çoğunun kazada kurtulma imkanı olmayan alt güvertelerde yolculuk yapmaya mecbur bırakıldığı da iddia edildi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif teknede bulunan Pakistanlıların tesbiti için rapor hazırlanması talimatı verdi. Yunan Sahil Güvenliği, kurtarılan göçmenlerin 47’sinin Suriye, 43’ünün Mısır, 12’sinin Pakistan ve 2’sinin Filistin vatandaşı olduğunu açıklamıştı. Motoru bozulan teknenin Yunan sahil güvenlik gemisi tarafından halatla çekilirken, alabora olarak battığı iddiası, okları Atina’ya çevirmişti. Faciada 500 kişinin hayatı kaybetmiş olmasından endişe duyuluyor.

300 civarında Pakistanlı iddiası

Guardian gazetesinin Pakistan yerel medyasına ve görgü tanıklarının ifadelerine dayandırdığı haberinde, teknede bulunan Pakistanlılara kötü muamelede bulunulduğu ve teknenin alt bölmelerinde yolculuk yapmaya zorlandığı kaydedildi. Yerel medyanın haberlerine göre 300 civarında olduğu düşünülen Pakistanlıların 135’inin Keşmir bölgesinden geldiği iddia edildi. Bu kişilerinin büyük çoğunluğunun faciada hayatını kaybetmiş olmasından korkuluyor.

AMBARA KAPATILDILAR

Teknede olduğu belirtilen kadın ve çocukların koşullarına ilişkin itiraflar da sızmaya devam ediyor. Buna göre, 100’den fazla çocuk ve kadının, erkeklerden uzak tutulmak bahanesiyle, gemi ambarına kilitlendiği ortaya çıktı. Faciadan hiçbir kadın ve çocuğun kurtulduğu düşünülmüyor.

Bir gün önce yardım istediler

Tekne batmadan önce insani durumun çok ağır olduğu, susuzluktan 6 kişinin öldüğü ortaya çıkarken, Fas kökenli İtalyan insani yardım gönüllüsü Nawal Sufi, “Tekne batmadan bir gün önce insanlar kurtarılmak için yardım çağrısında” bulunduğunu açıkladı. Yunan makamları teknedekilerin yardım istemediğini savunmuştu.

Motor bozuk, sürükleniyordu

Faciadan kurtulan bir düzensiz göçmen ise video kayda alınan ifadesinde, “Teknenin motoru 3 gün önce bozulmuştu, denizde sürükleniyorduk, durup dururken neden tekne batsın” açıklamalarını yaparak, teknenin, Yunan sahil güvenlik botu tarafından kara sularından uzaklaştırılmak üzere halatla çekilirken battığı iddiasını güçlendirdi. Tekneyi bir gün boyunca takip eden Yunan makamları, batma anına ilişkin görüntü olmamasını açıklayamıyor.

Pakistan’da 1 gün ulusal yas

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, faciada ölenler arasında çok sayıda Pakistanlının da bulunduğunun anlaşılması üzerine bugün tüm ülkede bir günlük ulusal yas ilan edilmesi kararı aldı. Öte yandan Şerif’in talimatıyla olayın araştırılması için 4 kişilik soruşturma komitesi kuruldu. Şerif, insan kaçakçılığında dahli bulunanların yakalanması için güvenlik güçlerine soruşturma başlatma talimatı da verdi.







