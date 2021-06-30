Dünya Kanadada rekor sıcaklık 70 kişi hayatını kaybetti
AMERİKA

Kanada'da rekor sıcaklık: 70 kişi hayatını kaybetti

Kanada'da rekor sıcaklıklar ölümlere neden oldu. British Columbia eyaleti polisi, Pazartesi gününden bu yana yaklaşık 70 ani ölüm vakasının bildirildiğini ve bunların çoğunun yaşlılar olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi Diğer
Kanadada rekor sıcaklık: 70 kişi hayatını kaybetti
Kanada'da rekor sıcaklık.

Kanada'da rekorları alt üst eden, daha önce görülmemiş yükseklikteki sıcak hava dalgası nedeniyle onlarca kişi hayatını kaybetti.

British Columbia eyaleti polisi, Pazartesi gününden bu yana yaklaşık 70 ani ölüm vakasının bildirildiğini ve bunların çoğunun yaşlılar olduğunu açıkladı.

ÖLÜMLERDE SICAKLIKLARIN ETKİSİ VAR

BBC'de yer alan habere göre polis, ölümlerde bölgeyi kavuran sıcakların rol oynadığını söyledi.

Kanada'da Salı günü, British Columbia eyaletindeki Lytton'da üst üste üç gün sıcak hava rekoru kırıldı ve termometreler son olarak 49,4 dereceyi gösterdi.

ABD'nin kuzeybatısındaki Oregon'dan, Kanada'nın kuzey kutup bölgelerine kadar geniş bir alanı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının, yüksek basıncın sıkıştırdığı bir sıcak hava tabakasından kaynaklandığı belirtiliyor. Uzmanlar, iklim değişikliği sonucu aşırı sıcak hava dalgalarının daha sık görülebileceğini söylüyor.

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